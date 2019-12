Nigeria | il primo registro che scheda i responsabili di violenze sessuali

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Chi si macchia di crimini, da oggi, in, dovrà pagare lo scotto delle sue azioni: nel Paese africano è stato istituito ilchedi aggressioni e. Oluwaseun Osowobi, direttore di Stand To End Rape, un’organizzazione non governativana che sostiene le sopravvissute alla violenza sessuale, ha dichiarato: «Quando un caso viene segnalato, in qualsiasi parte del Paese, ora finisce nel. Questo significa che i trasgressori non avranno più un posto dove nascondersi. Il documento sarà accessibile agli enti pubblici e alla polizia, che potranno effettuare controlli e identificare i recidivi». Gli episodi di violenza denunciati, in, sono pochi: l’antica tradizione patriarcale stigmatizza le persone che si fanno avanti e segnalano gli abusi. Ma, secondo l’Unicef, una ragazza su quattro, nel Paese, ha ...

