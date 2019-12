Maurizia Paradiso lancia un’appello a Barbara D’Urso

Maurizia Paradiso si sfoga : "Sono sola - mi hanno sfruttata e dimenticata. In tv mi considerano già morta" : Che fine ha fatto Maurizia Paradiso ? È la domanda che si sono fatti nella redazione de Il Fatto Quotidiano Online, che ha cercato e raggiunto la conduttrice ed icona trasgressiva, sparita dalle scene da diversi anni, complice la malattia che l'ha colpita e costretta a sottoporsi a pesanti terapie. Alcuni di voi ricorderanno il servizio che l'ha vista protagonista a Le Iene tre anni fa, in cui raccontava alcuni dettagli del suo stato di ...

Maurizia Paradiso : “Sono sola - mi hanno abbandonata tutti - mi considerano già morta. Vorrei solo essere ascoltata - sennò inizierò lo sciopero della sete e dei farmaci” : “Io sono a casa, sola, depressa, e tutti si sono dimenticati di me”. Maurizia Paradiso è stata l’icona della trasgressione italiana (e lo è ancora, in quanto transessuale più famosa). Oggi, 65enne, è ancora un pozzo di energia. Eppure, di lei, non si sente più parlare. Da almeno tre anni non appare in televisione, se non grazie a Le Iene che le hanno dedicato un servizio per raccontare la sua battaglia contro la leucemia. “Vorrei che ...