Madrid tra emergenze climatiche e democratiche

Clima - via al Cop 25 a Madrid. L'Onu : «Scelta tra speranza e capitolazione» : Si sono aperti a Madrid i lavori della Cop25, il vertice delle Nazioni Unite sul Clima che riunirà nella capitale spagnola i negoziatori di 200 paesi. Sul tavolo le misure da adottare per...

Gol Messi - che perla dell’argentino! Solito alieno - trascina da solo il Barça alla vittoria a Madrid [VIDEO] : Gol Messi – Il Solito, l’argentino. trascina da solo il suo Barcellona e lo porta alla vittoria con un gol all’86’ in casa dell’Atletico Madrid. Il posticipo della Liga, il big match di giornata, va ai blaugrana che tornano primi agganciando il Real. Il protagonista è sempre ‘La Pulce’ che si prende per mano i catalani quando la gara stava per chiudersi sullo 0-0. Marchio di fabbrica la fulminea ...

VIDEO/ Juventus Atletico Madrid - 1-0 - highlights - gol. Simeone : Dybala straordinario! : VIDEO Juventus Atletico Madrid, risultato finale 1-0,: un bellissimo gol di Dybala regala ai bianconeri il primo posto nel girone D di Champions League.

Juventus-Atletico Madrid - Sarri : “Gol di Dybala? Straordinario… ho pensato ma che c***o tiri da lì” : “Quando ho visto Dybala che si preparava per calciare in porta ho pensato ma che c***o tiri da lì. Poi ha segnato e quindi ha avuto ragione lui. L’abbraccio e i complimenti per un fuoriclasse mi sembrano dovuti”. E sulla qualificazione come prima nel girone con una partita d’anticipo aggiunge: “in Europa non è mai facile, se sbagli approccio alla partita paghi subito. Il percorso fino ad ora è stato buono, ma dopo ...

Juventus-Atletico Madrid - i voti bianconeri : Dybala - De Ligt e Bentancur tra i migliori : Ci sono molti voti alti nelle pagelle di Juventus-Atletico Madrid, match di Champions League che si è concluso con il risultato di 1-0. Un punteggio che permette ai bianconeri di assicurarsi il primo posto nel girone. La partita si sblocca nel recupero della prima frazione di gioco, grazie ad una fantastica punizione di Dybala che sorprende Oblak. Juventus che dunque va al riposo in vantaggio. Nella ripresa l'Atletico Madrid prova a rimettersi ...

Champions League - Canale 5 trasmetterà Juventus-Atletico Madrid martedì 26 novembre : Sta per tornare l’appuntamento con la Champions League. In programma ci sarà la 5ª giornata della fase a gironi. Qualche verdetto è già arrivato, ma altri potrebbero essere emessi già al termine delle prossime sfide. La Juventus, già certa della qualificazione agli ottavi di finale, proverà a conquistare anche il primato del Gruppo D. Dovrà vedersela contro l’Atletico Madrid martedì 26 novembre 2019 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium. Basterebbe ...

Adrian - Libero : “Dopo la De Filippi - Celentano ospita Andrea Scanzi. Come passare dal Real Madrid al Cervia”. Il giornalista replica : “Non rosicate troppo - accettate la vostra natura anonima di amebe impalpabili” : “Siamo scemi noi a non comprendere Come Il Molleggiato pensi di alzare gli ascolti di Adrian, il mega show allestito su Canale 5 ospitando stasera il giornalista Andrea Scanzi. Eh sì: dopo Maria De Filippi Adriano apre le porte alla penna del Fatto Quotidiano. Praticamente è Come passare dal Real Madrid al Cervia“. Così scrive Libero in un suo articolo dal titolo “Adrian, Come è ridotto Adriano Celentano: caduta in basso, chi ...

Intrigo internazionale per Fabian Ruiz - spunta un pre-contratto del Real Madrid : All’estero aumenta la media di articolo dedicati a Fabian Ruiz. El Mundo Deportivo scrive che sono quattro i grandi club interessati al centrocampista del Napoli: Barcellona, Real Madrid, PSG e Manchester City. Anche se le voci danno favorito il Real Madrid, El Mundo Deportivo scrive che dall’entourage del giocatori fanno sapere che non ci sono preferenze. E che, non essendoci una clausola, è difficile oggi stabilire un prezzo con ...

Coppa Davis – L’Italia incontra Piquè a Madrid per una sfida a… Uno [FOTO] : L’Italia del Tennis incontra Gerard Piquè a Madrid alla vigilia dell’esordio nel nuovo format di Coppa Davis E’ tutto pronto per il nuovo format di Coppa Davis: oggi gli azzurri del tennis scendono in campo contro il Canada nella nuova sfida a squadre ideata da Gerard Piquè. Nonostante le varie polemiche, le finali di Coppa Davis si disputeranno questa settimana, con qualche big assente, ma con tanti nomi importanti. Alla ...

Battaglia per la Borsa di Madrid tra Parigi (Euronext) e Zurigo : Madrid al centro di una contesa europea. Gli elvetici lanciano un'offerta da 3 miliardi di franchi per la piazza iberica mentre l'operatore che riunisce sotto un unico ombrello le Borse di Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino e di recente anche Oslo, ha confermato le trattative in corso

Madrid. Accordo tra Pedro Sanchez e Pablo Iglesias per un nuovo governo : Come farà la Spagna a formare un nuovo governo? Le urne non hanno restituito una chiara maggioranza. I socialisti rappresentano

Espn : Fabian ha incontrato il Real Madrid. Il Napoli fissa il prezzo tra gli 80 e i 100 milioni : Secondo quanto riporta Espn, il Real Madrid avrebbe incontrato Fabian Ruiz in ottobre per discutere su un suo possibile trasferimento a Madrid la prossima stagione. Scrive il portale: “Sebbene i negoziati siano nelle fasi iniziali, il giocatore vede Madrid come destinazione favorevole nonostante la concorrenza di Manchester City e Barcellona”. Il Real dovrà concordare un prezzo con il Napoli poiché non esiste clausola di rilascio nel ...

L’uomo del giorno - Luis Figo : la contesa tra Juve e Parma - la testa di maiale - la clausola col Real Madrid : Luis Figo è stato il primo numero 7 del Portogallo. Dopo di lui è arrivato Cristiano Ronaldo. Ma quell’uomo nato ad Almada il 4 novembre del 1972 è stato un fuoriclasse del pallone. Auguri a Figo che oggi compie 47 anni. Ripercorriamo la sua carriera tra aneddoti, curiosità e trionfi. Nato in una famiglia povera, Figo cresce giocando per le strade. Si intuisce da subito che diventerà un grande giocatore. A soli 11 anni Carlos ...

Risultati 4ª Giornata Eurolega – Mirotic trascina il Barcellona! Bene il Panathinaikos : ko Real Madrid e Valencia : Nikola Mirotic trascina il Barcellona al successo sulla Stella Rossa, il Panathinaikos torna al successo, ko Real Madrid e Valencia: i Risultati della 4ª Giornata di Eurolega Torna il grande basket sui parquet di tutta Europa con la quarta Giornata di Eurolega. Il giovedì sera regala subito 5 match interessanti, ricchi di emozioni e spettacolo. Apre le danze il Panathinaikos che dopo il contro Milano torna al successo nella trasferta russa ...