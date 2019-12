Luigi Marattin a L' aria che tira | Sul Mes discussione surreale | piena di balle come

Luigi Marattin contro il contratto di governo : "C'è solo Matteo Renzi" : Proprio come Maria Elena Boschi, anche Luigi Marattin chiude al patto di governo proposto dal M5s. O meglio, imposto da Beppe Grillo a Luigi Di Maio e dunque proposto controvoglia da quest'ultimo. Il secco "no" del responsabile economico di Italia Viva nonché generale delle milizie renziane arriva n

Luigi Marattin - gli insulti del passato contro Vendola : "Va' a elargire prosaicamente il tuo orifizio anale" : Luigi Marattin propone la richiesta di un documento d'identità prima di iscriversi ai social per evitare il proliferare degli odiatori e poi è lui il primo degli haters? L'idea del deputato di Italia Viva ha fatto discutere e non poco, a maggior ragione se si va indietro di qualche anno. Esattamente

Pensioni - Luigi Marattin (Iv) : ‘Q100 per noi va abolita’ : La bozza della legge di Bilancio 2020 tiene banco nel dibattito politico, oggi pomeriggio un nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, tra i temi spinosi quelli relativi alla riforma delle Pensioni e in particolare alla Quota 100. Rispetto a quanto previsto nella nota di aggiornamento al Def, nella manovra economica e finanziaria troverà spazio un ulteriore accantonamento di fondi per un 1,7 miliardi, derivanti dai risparmi dal numero ...

Matteo Renzi - Luigi Marattin sull'assenza di Italia Viva a Narni : "Loro sono socialdemocratici - noi no" : Luigi Marattin vuota il sacco sull'assenza di Matteo Renzi a Narni. Proprio qui gli alleati di governo (Zingaretti, Conte e Di Maio) si sono fatti immortalare più uniti che mai. "Pd, M5S e LeU stanno costituendo un'alleanza politica strutturale, magari pure un soggetto politico unico: una socialdemo

Luigi Marattin a Omnibus su Quota 100 : per il renziano mandare gli anziani in pensione è "un'ingiustizia" : Si parla di Quota 100. Se ne parla ad Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Ad esibirsi Luigi Marattin, fedelissimo renziano e responsabile economico di Italia Viva. Il Marattin che per primo, domenica sera, ha invocato "l'abolizione totale e immediata di Quota 100". E il renziano torna