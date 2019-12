La nuova Iri? Utilizziamo meglio la Cdp

Sondaggi elettorali Tp : nuova Iri - sì dal 52% degli italiani : Sondaggi elettorali Tp: nuova Iri, sì dal 52% degli italiani Rischio idrogeologico, nuova Iri, inchiesta Open e naturalmente intenzioni di voto. Questi i temi affrontati dagli ultimi Sondaggi elettorali di Termometro Politico nella puntata di Coffee Break del 29 novembre. Iniziamo dalle intenzioni di voto. La Lega, rispetto alla precedente rilevazione, perde un punto e cala al 34,6% ma rimane comunque sui valori delle ultime europee. ...

Una nuova Iri per Alitalia e Ilva? Sarebbe solo una scelta infettiva : Il ministro 5 stelle Stefano Patuanelli, a cui è stato chiesto se il governo pensava a una nuova Iri per i casi Alitalia, Ilva ecc., così ha risposto: “Se serve assolutamente sì. Pronti a farlo in un momento in cui è necessario proteggere le nostre imprese e la produzione industriale del Paese”. Il viceministro 5 stelle Stefano Buffagni sullo stesso tema ha però precisato: “Occorre garantire il servizio, i posti di lavoro, gli asset, ma non ...

Industria : Barbagallo - ‘nuova Iri? con privati situazione non migliore’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Hanno demonizzato per anni la presenza dello Stato nell’economia a cominciare dall’Iri fino alla Cassa per il mezzogiorno E’ vero che sono diventati strumenti corruttivi e che questi sono stati prodotti dalla politica. Ma poi quando gli asset sono stati venduti ai privati non mi pare che la situazione corruttiva sia migliorata”. Così il leader Uil Carmelo Barbagallo a margine ...

Ilva e Alitalia - l'utopia di una nuova Iri : Il tentativo di dare un senso e una direzione alla strategia industriale del governo lo prende in carico Stefano Patuanelli. Ora di pranzo, audizione davanti alla commissione Industria del Senato. Sul tavolo ci sono i dossier delicatissimi che hanno il nome di llva e Alitalia. Dice Patuanelli: “Da un lato ci si dice che dobbiamo difendere l’interesse nazionale, dall’altro quando si pensa all’entrata dello Stato in certe ...

V Wars - la nuova serie Netflix sui vampiri con Ian Somerhalder - : Niccolò Sandroni V Wars, la prossima serie tv di Netflix, segna il ritorno di Ian Somerhalder in una storia di vampiri dopo The Vampire Diares: ecco di cosa si tratta V Wars arriva su Netflix: vedremo ancora Ian Somerhalder avere a che fare con i vampiri, ma non come in passato. Ian Somerhalder è conosciuto nel mondo delle serie tv per aver interpretato il personaggio di Boone in Lost, ma anche e soprattutto per essere stato Damon ...

La nuova Xiaomi Mi Band è indirizzata per chi è alla ricerca di un fitness tracker economico e basilare : Xiaomi ha appena annunciato la nuova Mi Band 3i, versione economica del modello Mi Band 3 ma priva di sensore HR per il battito cardiaco L'articolo La nuova Xiaomi Mi Band è indirizzata per chi è alla ricerca di un fitness tracker economico e basilare proviene da TuttoAndroid.

F1 - le monoposto dovranno montare un secondo flussimetro : la nuova direttiva FIA - Ferrari sempre nel mirino : Novità importanti per la F1 quando manca soltanto una gara al termine del Mondiale 2019 ovvero il GP di Abu Dhabi in programma il prossimo 1° dicembre. La Federazione Internazionale ha infatti emesso un nuova direttiva tecnica (39/19) con la quale ha chiesto alle scuderie di dotare le monoposto di un secondo flussometro per il controllo della portata della benzina che non deve mai superare i 100 kg/h. Il documento sarebbe stato inviato ai team ...

MotoGp – nuova avventura per Marco Melandri? Fan su di giri per l’indizio social [FOTO] : Un futuro da test ridere in casa Yamaha per Marco Melandri? L’indizio social fa impazzire i fan Arriva da Valencia una foto che fa impazzire i fan: Marco Melandri, che quest’anno ha disputato la sua ultima stagione in Superbike, ritirandosi dalle corse, ha postato sui social uno scatto con un indizio sul suo futuro. L’italiano ha pubblicato una foto al fianco di Silvano Galbusera, ex capotecnico di Valentino Rossi. ...

33 giri Italian Masters su Sky Arte mercoledì 20 novembre la nuova stagione parte da Lucio Dalla e Luca Carboni : 33 giri Italian Masters la nuova edizione da mercoledì 20 novembre su Sky Arte Lucio Dalla e Luca Carboni inaugurano la terza edizione RipArte la nuova edizione di 33 giri Italian Masters su Sky Arte dal 20 novembre il mercoledì sera dalle 21:15 (canale 120 e 400 di Sky). Sei album che hanno segnato la storia della musica Italiana. Sei dischi indimenticabili diventati pietre miliari della nostra discografia.Direttamente dagli studi di ...

La "rivolta della benzina" infiamma l'Iran. Shirin Ebadi all'Huffpost : "Possibile una nuova Onda verde" : La “rivolta della benzina” infiamma l’Iran e porta alla luce un malessere sociale ingigantito dalle sanzioni americane ma che trova le sue radici nella fallimentare azione del governo. L’Iran ha vissuto una nuova giornata di rabbia dopo il contestato aumento del prezzo della benzina con proteste a Teheran e in altre città, comprese Isfahan e Shiraz. A Sirjan, nel centro del Paese, negli scontri dopo l’attacco ...

Infiltrati Isis in azione - la nuova minaccia nel mirino del Ros : L’allerta in Italia sul fondamentalismo islamico ora guarda all’evoluzione degli scenari tra Medio Oriente, Balcani e soprattutto territori africani. In un documento del Ros dei Carabinieri si sottolinea come stia emergendo una nuova minaccia: sono gli “Infiltrati”, soggetti inviati dai gruppi di affiliazione e appartenenza nei territori di destinazione con lo scopo di reclutare o di fare un attacco.

Il Kirin 990 5G non è il SoC più performante del momento : ecco la nuova classifica di Master Lu : Master Lu ha pubblicato la classifica di ottobre dei 20 nuovi smartphone più performanti e il Kirin 990 5G non ha ancora raggiunto Snapdragon 855+ L'articolo Il Kirin 990 5G non è il SoC più performante del momento: ecco la nuova classifica di Master Lu proviene da TuttoAndroid.

Siria - forze curde : "Ritiro completato". Accordo Turchia-Russia per nuova tregua di 150 ore : I combattenti curdi hanno annunciato nel tardo pomeriggio di oggi di aver completato il ritiro dalla zona di sicurezza, come imposto dall'Accordo raggiunto tra la Turchia e gli Stati Uniti per un cessate il fuoco di cinque giorni proprio per permettere ai curdi di indietreggiare e lasciare liberi circa 30 chilometri lungo il confine turco.In giornata il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva iniziato a scalciare e aveva invitato i ...

Siria - Putin-Erdogan : nuova tregua 150 h : 19.52 Siria,Putin-Erdogan:nuova tregua 150h Ankara prolunga l'attuale cessate il fuoco nel nord-est della Siria di altre 150 ore. Turchia e Russia condurranno pattugliamenti congiunti fino a 10 km dal confine turco. E' esclusa Qamishli, principale centro curdo nell'area. E' l'intesa raggiunta a Sochi dai presidenti dei due Paesi, Erdogan e Putin. "Accordo storico per la lotta contro il terrorismo, a favore dell'unità politica e territoriale ...