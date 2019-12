Il segreto dell' Uomo Vitruviano è nell' algoritmo della Divina proporzione

Spoiler Il segreto - trame spagnole : Maria riprenderà l'uso delle gambe : Le attuali puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 stanno concedendo ampio spazio al grave problema di salute di Maria. Rimasta ferita nel giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena, la figlia di Emilia ha perso l'uso delle gambe, cadendo in depressione per la terribile notizia. La situazione non sembrerà destinata a migliorare nelle prossime settimane, sebbene Fernando Mesia cerchi in tutti i modi di stare vicino alla ex moglie. Ma quale ...

L’Uomo Vitruviano è un algoritmo segreto : contiene la formula della divina proporzione : Per cinque secoli avrebbe nascosto un inganno: l’Uomo Vitruviano di Leonardo sarebbe l’immagine dell’algoritmo segreto che gli artisti hanno usato dal IV al XVIII secolo per “certificare” le proprie opere come ispirate dalla divina proporzione. Sarebbe stato realizzato per dare forma in modo criptato alla formula aritmetica e geometrica che le botteghe usavano e tramandavano tra di loro, in osservanza dei parametri ...

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle schizza in vetta al box office italiano con 7 milioni di incasso : Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle in vetta al box office italiano con 7 milioni, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen secondo con 1,2 milioni di incasso. Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle non ha rivali neppure al box office italiano che conquista superando i 7 milioni di incasso. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf, uscita in 969 sale, ha incassato 7,6 milioni di euro, 6,9 dei quali nel weekend, e si avvia a bissare il successo ...

Vittorio Feltri replica ad Elettra Lamborghini : “Il segreto della felicità è non darla? Per me invece è non prenderla” : Il segreto della felicità per Elettra Lamborghini è “non darla”. Così ha detto la stessa ereditiera e showgirl in un’intervista a Libero riferendosi al suo concedersi sessualmente agli uomini. Un’affermazione che non è passata inosservata, tanto che anche Vittorio Feltri non si è trattenuto dal commentarla: “Elettra Lamborghini afferma: il segreto della felicità è… non darla. Per me invece è non ...

L'Uomo Vitruviano è un algoritmo segreto : "Contiene la formula della divina proporzione" : Trenta anni di riflessione, sette anni di ricerche per capire che L’Uomo Vitruviano di Leonardo è l’immagine dell’algoritmo segreto che gli artisti hanno usato dal IV al XVIII Secolo per ″certificare″ le proprie opere come ispirate dalla divina Proporzione. Per cinque secoli il disegno avrebbe nascosto un inganno, ovvero non soltanto è molto di più di quello che sembra, ma sarebbe stato ...

Il segreto - trame : Fernando fa in modo che Esteban venga accusato della morte di Adela : Nuovo spazio dedicato alle novità con Il Segreto, la soap opera protagonista dei pomeriggi di Mediaset. Le trame delle prossime puntate italiane in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, il quale metterà in moto un piano per depistare le indagini di Irene e Raimundo. Nel dettaglio, il figlio di Olmo farà in modo che Esteban Frailes venga accusato delle morti di Adela Arellano e Maria Elena. Il Segreto: Irene e ...

Il segreto - trame spagnole : Raimundo apprende dell’esistenza di un padiglione all’Havana : Nuovi e avvincenti colpi di scena caratterizzeranno le vicende della soap opera Il Segreto, negli appuntamenti iberici della prossima settimana. Le anticipazioni dicono che due storici personaggi continueranno ad essere distanti. Si tratta di Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro: la darklady e suo marito avranno il desiderio di ricongiungersi. L’ex locandiere, mentre farà delle indagini per scoprire se la marchesa Isabel de Los Visos è ...

Frozen II – Il segreto di Arendelle - il viaggio nell’ignoto delle proprie paure : Frozen II – Il segreto Di Arendelle esce oggi in Italia trainato dagli eccellenti risultati statunitensi, dove è uscito il 22 novembre con un primo weekend da record da 130 milioni di dollari. Il traino maggiore, ovviamente, è quello del celebrato primo episodio del 2013, il cartoon con il maggiore incasso della storia della Disney, 1,274 miliardi, coronato da due premi Oscar (miglior film d’animazione e canzone) e una versione musical a ...

L'amore segreto della Boschi e il complotto sulla pipì di Conte : vota la frase peggiore : E poi la vergogna leghista sulle violenze sessuali, il fascismo che non esiste, Feltri e i finocchi, le gaffe della Meloni. E molto, molto altro. Leggetele tutte e scegliete la vostra

Il segreto - trame dall'1 al 6 dicembre : la Ramos prepara delle bottiglie incendiarie : Il Segreto, la soap opera ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019 svelano che finalmente Elsa Laguna ritornerà a Puente Viejo dopo aver effettuato l'operazione al cuore. Carmelo Leal, invece, sarà determinato ad assassinare definitivamente Francisca Montenegro; purtroppo il suo piano verrà intracialto da Mauricio ...

Il segreto - anticipazioni 27 novembre : l'intervento della Laguna ha esito positivo : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Le anticipazioni della puntata del 27 novembre, su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna entrerà in sala operatoria per effettuare un intervento a cuore aperto, mentre Maria Castaneda si illuderà che il medico di Fernando possa farla tornare a camminare. Il Segreto, puntata 27 novembre: l'intervento al cuore di Elsa è un successo Grandi ...

Frozen 2 - il segreto di Arendelle arriva al cinema in 800 copie : Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e prodotto da Peter Del Vecho, dopo il debutto record con un incasso globale di 350 milioni di dollari

Il segreto : i 21 attori della soap - nella vita e sul set : Tutto quello che non sapete sugli attori della soap Il Segreto, ancora nelle trame. Quanto avranno in comune con il personaggio che interpretano? Scopriamolo insieme...

Il segreto - trame spagnole : Raimundo felice della riappacificazione tra Matias e Marcela : Le trame spagnole de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre su Antena 3, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Raimundo Ulloa apparirà contento del ritorno di fiamma tra Matias Castaneda e Marcela Del Molino dopo essere tornato a Puente Viejo. Carolina, invece, si prenderà cura di Pablo, un disertore rimasto gravemente ferito durante uno scontro. Il Segreto: Marcela concede a Matias una seconda chance Sorprendenti sviluppi accadranno ...