LIVE Parma-Milan 0-0 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | Gervinho e Piatek titolari

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Anche Kucka ha un passato in rossonero. Il centrocampista slovacco, che oggi è nelle fila dei ducali, ricoprirà l’insolita posizione di falso nueve. 14.40 Squadre in campo per un intenso riscaldamento, visto il campo reso un po’ pesante dalla pioggia 14.35 Gli ex: Matteo Darmian ha esordito inA con la maglia del(nel maggio 2007 contro l’Udinese). Il difensore delha collezionato complessivamente quattro presenze con i meneghini nella massima. 14.30 Dopo il turno di squalifica nei rossoneri rientrano dal primo minuto sia Bennacer sia Calhanoglu. 14.25 Curiosità:sono le uniche due squadre a non aver ancora segnato sud’angolo. 14.20 Sono solo 14 i punti raccolti dalin questaA: da quando ci sono i tre punti a vittoria, i rossoneri non hanno mai fatto peggio dopo ...

