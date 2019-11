LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | prove libere 3 | la Ferrari cerca risposte verso le

DIRETTA F1 - LIVE Qualifiche GP Abu Dhabi 2019 : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Tutto pronto per il sabato del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno, 21esimo ed ultimo appuntamento di questa intensa stagione. Nello splendido scenario del deserto degli Emirati Arabi, dov’è posizionata la pista di Yas Marina i piloti saranno impegnati nella terza sessione di prove libere e, soprattutto, nelle ultime Qualifiche del campionato. Dopo la FP3 che prenderà il via alle ore 11.00 italiane, dalle 14.00 saranno i ...

15.33 Di seguito la classifica conclusiva delle FP2 ad Abu Dhabi: 1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1'36″256 27 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″310 1'36″566 31 3 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″386 1'36″642 28 4 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″435 1'36″691 26 5 33 M. Verstappen (B) Red Bull ...

15.31 BANDIERA A SCACCHI! Hamilton chiude la sua simulazione di passo gara con le soft in 1'42″5, Leclerc ancora in 1'43". 15.29 Leclerc comincia a subire il degrado delle gomme medie, Vettel continua con pneumatici soft. 15.27 Red Bull e Ferrari stabili in 1'43" basso, la Mercedes sembra essere superiore sul passo ...

14.53 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 14.30 Primo momento della verità per la Ferrari in questo weekend. Leclerc in pista con gomma rossa per simulare la qualifica! 14.27 Vettel completa il suo run con pneumatici a banda gialla e rientra ai box. Quinto tempo per il tedesco a 927 millesimi dal leader Verstappen a parità di mescola. 14.25 Si avvicina il momento della simulazione di qualifica col ...

14.20 Attardato Hamilton con gomme dure staccato di 1″2 dalla vetta. Il britannico ha lamentato alcuni problemi in scalata via radio proprio come in Brasile, ma sembrerebbe tutto risolto adesso. 14.18 Bottas migliora e si avvicina a 96 millesimi da Verstappen, primo giro cronometrato del turno per Vettel che va in quarta piazza appena alle spalle di ...

