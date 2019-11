Corruzione Anas | 9 arresti | c' è anche un imprenditore napoletano

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Catania : 9 arresti per Corruzione all'Anas : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Catania, nove persone dell'Anas sono state arrestate dalle Fiamme Gialle: i dettagli, 30 novembre 2019,

Catania - Corruzione : 9 arresti all'Anas : 7.59 Nove persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Catania nell'ambito di un'inchiesta per corruzione in merito ai lavori di rifacimento delle strade affidati dal locale compartimento dell'Anas,nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde. Sei gli arresti, domiciliari per altre 3 persone. E' il terzo provvedimento cautelare emesso nell'ambito delle indagini 'Buche d'oro' su appalti per ...

**Corruzione : Anas - 'sospesi con blocco stipendio tecnici arrestati a Catania'** : Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Anas, in seguito agli arresti eseguiti a Catania, "ha provveduto a sospendere i tecnici arrestati e a bloccare l’erogazione degli emolumenti mensili". Inoltre, la Security di Anas, si legge in una nota, "con il supporto di un gruppo di ingegneri della Direzione Generale,

Catania - arrestati per Corruzione funzionari dell’Anas e imprenditori : tangenti per i lavori di manutenzione delle strade : funzionari dell’Anas di Catania e imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento sono stati arrestati all’alba dalla Guardia di Finanza con l’accusa di corruzione in concorso nell’ambito dell’operazione “buche d’oro” che ha portato alla luce un rodato sistema di tangenti in Sicilia. Si tratta, secondo quanto riferisce Repubblica, di otto persone nei confronti delle quali il gip della Procura di ...