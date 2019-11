Antonio Giovinazzi F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Non abbiamo velocità | domani sarà durissima”

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Un sabato con pochi sorrisi in casa Alfa Romeo. Le qualifiche del Gran Premio di Abu(clicca qui per la cronaca) si sono concluse già nel Q1 per entrambi i piloti conche, quantomeno, è stato in grado di precedere il compagno di team Kimi Raikkonen. Una soddisfazione effimera, che cambia ben poco per il pilota pugliese che, al termine della sua prova, tenta di analizzare una situazione non semplice per la scuderia del “Biscione”. “Come non sapevamo come mai fossimo andati così bene ad Interlagos – spiega ai microfoni di Sky Sport – allo stesso modo nonassolutamente capito come mai qui a Yas Marina proprio non andiamo. Strano, perchè a mio parere il feeling sembra quello giusto ma, sostanzialmente, non”.prova a spiegare la differenza di prestazioni da una pista all’altra. “In ...

