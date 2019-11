Jump by Uber festeggia il traguardo delle 100 mila corse

Uber annuncia il lancio del servizio di bike-sharing Jump a Roma : Arrivano 2.800 biciclette elettriche in condivisione a Roma. Il servizio di bike-sharing ‘JUMP’ è stato lanciato da Uber, che ha

Come funziona Jump - il bike sharing elettrico di Uber appena arrivato a Roma : Jump, il bike sharing di Uber, arriva a Roma (foto: Uber) Sbarcano a Roma, prima città in Italia, le biciclette rosse di Jump, il bike sharing di Uber. Il servizio è attivo dal 21 ottobre: si parte con 700 bici elettriche a pedalata assistita, che nel giro di qualche settimana dovrebbero arrivare a 2.800. Un particolare delle bici a pedalata assistita di Jump (foto: Uber) Già presente negli Stati Uniti e in otto città europee, Jump mette a ...