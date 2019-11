“È colpa sua!” Brutto incidente per Rita Dalla Chiesa | le sue condizioni

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019) La conosciamo bene: nel corso degli anni ha sempre manifestato una grande passione e un innato amore per gli animali: il suo impegno per i piccoli amici è noto. Questa volta però “Snoopy”, il suo bassotto, le ha causato la frattura di una costola. La storica conduttrice Mediaset racconta così la sua disavventura su Instagram: “Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola”. La conduttrice, 72 anni originaria di Casoria, ha raccontato tutto sui social network. Una frattura dolorosa che l’ha costretta a passare tutto il pomeriggio al pronto soccorso.è caduta a causa di Snoopy, il suo bassotto. Dovrà recuperare e stare a riposo per un po’. L’impatto nella caduta le ha causato la frattura di una costola. Ovviamente,ha ironizzato su quanto successo anche se comunque la frattura è ...

Omo_Neri : @luca_pasello @paolo_gibilisco @StefanoFassina @massimobray @Treccani La sovranità cerca amici con cui vivere e con… - vendutoschifoso : RT @AndrAll84: Tutto vero. Ma siamo in questa situazione anche per colpa sua. Fu lui che nel 2011 mise in costituzione il pareggio di bilan… - Federico_Tonin : @Carl6y6 @dAC196810 @Diaboli57422123 @GiorgiaMeloni Vedi che la maggioranza nel 2012 ce l'aveva il CSX (sia per il… -