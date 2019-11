Cagliari – L’errore dell’Inter e la lotta contro il tumore della moglie | Nainggolan

Fonte : sportfair

(Di giovedì 28 novembre 2019) A tutto, dall’addio alla Nazionale all’errore dell’Inter, passando per la malattiaClaudia: le parole del Ninja Reduce dal gol di lunedìil Lecce, Radjaè sempre più sicuro delle sue qualità. Il calciatore belga si è sfogato in un’intervista ad Eleven Sports, spaziando in vari argomenti. Non poteva mancare, vista la sua buona stagione, un commento alla decisione dell’Inter di non includerlo nel progetto del club: “sarei potuto andare alla Fiorentina o in tante altre squadre, ma il problema di miaha reso la scelta più semplice. Ho preferito andare in una squadra di cui conoscevo i metodi e dove abitava mia. L’Inter? Io non ho insistito per andarmene, ma amo ancora troppo il calcio per finire fuori squadra. Voglio dimostrare che hanno fatto un errore. I buoni risultati sono una grande ...

texwillerwest : #skycalcio #SkySport l'errore lo fa #maran con la sostituzione di #simeone com #ionita Il #cagliari prende paura e fa la frittata! - LucSkywalker15 : @doingtherounds @acffiorentina Il Cagliari Ha già fatto (con l'acca) molto meglio di te, e quando sei partito alla… - ETROFACCOR : RT @micheleFuoco1: Non si può essere più deficienti morire per una battuta di caccia abolire subito.. -