Grecia | forte scossa vicino isola di Creta | magnitudo 6 0 La terra trema anche in Salento

Forte terremoto in Grecia - epicentro vicino Creta : scossa avvertita anche in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Grecia, a Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati “Hai Sentito il terremoto”). Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte terremoto in ...

Forte scossa di terremoto in Grecia - epicentro vicino Creta [LIVE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Grecia, a Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto in Grecia, epicentro vicino Creta [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Calcio - Francesco Acerbi in vista di Italia-Grecia : “Voglio giocarmi le mie chance - la malattia mi ha reso più forte” : Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è pronto a giocarsi le proprie chance per conquistarsi una maglia da titolare al centro della difesa con Leonardo Bonucci, in vista del match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio del Gruppo J tra Italia e Grecia (sabato 12 ottobre alle ore 20.45 a Roma). Gli azzurri arrivano a punteggio pieno, dopo aver totalizzato sei vittorie in altrettanti incontri e messo in mostra un gioco ...

Calcio - Francesco Acerbi in vista di Italia-Grecia : “Voglio giocarmi le mie chance - la malattia mi ha reso più forte” : Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è pronto a giocarsi le proprie chance per conquistarsi una maglia da titolare al centro della difesa con Leonardo Bonucci, in vista del match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio del Gruppo J tra Italia e Grecia (sabato 12 ottobre alle ore 20.45 a Roma). Gli azzurri arrivano a punteggio pieno, dopo aver totalizzato sei vittorie in altrettanti incontri e messo in mostra un gioco ...