Dieta coi semi di chia | controlli il colesterolo e attivi l’intestino

Fonte : dilei

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Includere idinella propriaè un’idea eccellente se si punta a tenere sotto controllo ile a ottimizzare l’efficienza dell’tà intestinale.della Salvia Hispanica, pianta appartenente alla famiglia delle Lamiacee, sono considerati dei veri e propri super food. Il motivo è legato alla presenza di numerose sostanze benefiche per la salute. Tra queste è possibile ricordare i grassi buoni omega 3, noti per la loro carica antiossidante e antinfiammatoria. In virtù della prima proprietà, gli omega 3 sono considerati tra i migliori alleati nella lotta contro ilcattivo LDL. Quando si parla deidi, è necessariomare in causa anche la presenza di fibre, la cui assunzione è molto utile ai fini del miglioramento dell’efficienza intestinale e del contrasto alla stipsi. Affinché le fibre esplichino al massimo le ...

Simona14593913 : Integratori sono di moda e servono solo a far arricchire chi li produce, non servono se si fa una dieta sana e se s… - caralamiave : @bianca_cappa Hai fatto un limone coi biscotti e la dieta la cominci domani? - ChiaraCiv : @confusa11 @PaolettaPaly @GiulianaGoline1 @Susy_1968 @dicuonzobt Ma smettila di fare la dieta, lo so che coi dolci… -