VIDEO MotoGP | Test Jerez 2019 | le dichiarazioni di Marc e Alex Marquez

VIDEO Andrea Iannone - Aprilia in fiamme nei Test MotoGP. Il pilota attacca il team : “Siete matti - mi schianto a 300 km/h” : L’Aprilia di Andrea Iannone è andata in fiamme durante i Test MotoGP in corso di svolgimento a Valencia. Il centauro italiano era passato sulla linea del traguardo durante la mattinata sul circuito spagnolo quando all’improvviso il suo motore è saltato. Il pilota è poi stato bravo a scendere prontamente e a tenere la moto in attesa dell’arrivo degli ausiliari con l’estintore. Andrea Iannone ha poi attaccato il suo team al ...