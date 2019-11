Vicini i messaggi che si autodistruggono su WhatsApp | gli ultimi indizi

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) La beta 2.19.348 disi ragguaglia su una prossima novità che potrebbe fare gola a migliaia e migliaia di utenti, vale a dire la possibilità di determinare per iil momento esatto in cui si cancelleranno in automatico. Come riportato da 'wabetainfo.com', nonostante la funzione non risulti ancora attiva nella beta di cui sopra, nel menu delle impostazioni il suo nome è cambiato da 'Disappearing Messages a Delete Messages'. Il team di sviluppo si è anche preoccupato di inserire le opzioni disponibili relativamente alla durata esatta deiche si auto-distruggeranno (un'ora, un giorno, una settimana, un mese oppure un anno). La funzionalità, come potete vedere dagli screenshot in allegato, supporta anche la modalità scura. La beta 2.19.348 dinon spalanca le porte aiche si cancellano automaticamente, ma è comunque dimostrazione del lavoro in ...

