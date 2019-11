Live della d’Urso | Francesco Chiofalo e Antonella L’ex di lui | “Manicomio”

Live MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 26 novembre - day-2. Partenza rimandata per condizioni della pista - meteo complicato a Jerez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29 Assente anche quest’oggi il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia a causa delle condizioni non ottimali del suo polso sinistro dopo la caduta di Valencia. Il piemontese tornerà in pista con la Ducati Pramac a Sepang nel 2020. 10.27 Ridotta da otto ore a sette ore e mezza la durata dei Test odierni a Jerez de la Frontera, la pit-lane aprirà ufficialmente alle 10.30. 10.21 Al ...

Live Italia-Messico 6-1 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : gol della bandiera di Samano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Altro palo di Chiavaro! L’Italia continua a spingere. 25′ Samano! 6-1 MESSICO! Gol della bandiera del #8 messicano. 25′ Ci prova Samano: palla alta. 24′ Comincia l’ultimo tempo in Paraguay. INIZIO TERZO TEMPO 20.54 L’Italia sale 6-0 nel secondo tempo: gli azzurri dilagano contro il Messico con un Gori spaziale ed autore di 5 reti. Zurlo arrotonda ...

Gol - emozioni e… botte - il Lecce ferma il Cagliari : rimonta della squadra di Liverani - finisce 2-2 [FOTO] : In attesa del match tra Spal e Genoa che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si è concluso l’importante match delle 15 (inizialmente previsto per le 20.45 di domenica e rinviato per maltempo) tra Lecce e Cagliari, partita di grande tensione nel finale, partita veramente incredibile con la rimonta della squadra di Liverani. Il Cagliari gioca da grande squadre e si conferma in un momento veramente positivo, nel ...

Live : Barbara d’Urso si libera di Montalbano. La decisione della Rai : Live Non è la d’Urso: Barbara va in onda senza Il commissario Montalbano, cancellato dal palinsesto di Rai1 Lunedì particolare quello di oggi, 25 novembre 2019, per Barbara d’Urso: dopo settimane e settimane nelle quali ha dovuto fare i conti con l’agguerrita concorrenza della seguitissima fiction con Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano, che anche in replica ha sempre registrato ascolti altissimi, con Live Non è la ...

Maltempo - pioggia e frane : crolla viadotto della Torino-Savona. Live : In Piemonte una voragine si è aperta sull'A21. Il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell'Alessandrino. Oggi allerta rossa in Emilia Romagna; arancione in Abruzzo, Calabria, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia e Puglia

Live Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA : Vinatzer sicuro della top15 - a breve Moelgg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 E’ il momento del norvegese Nestvold-Haugen, può gestire ben 0.67 su Jakobsen. 13.48 Tanti errori per Kolega, solo 12° a 0.82. Classifica cortissima. 13.47 Tocca al croato Kolega, decimo dopo la prima frazione con un vantaggio di mezzo secondo su Jakobsen. Lo svedese ormai vede la top10. 13.46 L’austriaco Matt è quarto a 0.47, appena davanti a Vinatzer, che scala in quinta ...

Maltempo Veneto : preoccupazione per il Livello dei fiumi - il punto della situazione : La situazione meteorologica in Veneto è in lieve miglioramento ma continuano a preoccupare i livelli di soglia dei fiumi. L’ultimo avviso del centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che dalla sala operativa di Mestre sta monitorando di ora in ora la situazione, segnala l’attenuarsi delle precipitazioni in mattinata, in particolare nelle zone del Veneto meridionale, mentre altrove insisteranno sparse o in qualche momento ...

“Da manager della moda a imprenditrice agricola : la mia seconda vita sono uva - oLive e lavanda a chilometro zero” : Terra. lavanda. Sostenibilità. Natura. Per Donatella Manetti l’agricoltura non si declina al femminile solo nel dizionario: da manager nel settore tessile a proprietaria di un’azienda agricola fra le colline marchigiane. Oggi Donatella produce uva, olive e soprattutto lavanda, coltivazione povera tipica della sua terra, ai piedi del monte Conero, ed è la presidente regionale dell’associazione Donne In Campo-Marche, l’Associazione ...

Live Italia-Uruguay 2-4 - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : inizia il terzo tempo - altro gol della Celeste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ altro gol per l’Uruguay! Miranda di testa tutto solo insacca all’angolino. Grave disattenzione della retroguardia azzurra. 3′ Ci si mette anche la sfortuna, con Josep che colpisce un doppio palo. 2′ Colpo di testa di Laens, che termina non lontano dalla porta difesa da Del Mestre. 1′ Ci prova Josep Junior, con una conclusione alta. 00.12 FINISCE IL ...

Live Torino-Inter 0-2 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : infortunio di Barella alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.46 L’Inter con due verticalizzazioni si porta avanti di due reti e gioco discretamente bene, nota dolente l’infortunio di Barella al ginocchio che sarà da valutare. Torino che perde Belotti ad inizio partita per infortunio e non riesce ad organizzare una efficace risposta alle reti dell’Inter ma manca ancora molto alla fine della partita. A tra poco per il secondo ...

Live Italia-Uruguay - Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che questa volta ci porterà presso l’Olympic Park di Luque, nelle spiagge del Paraguay, per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di beach soccer 2019. Dopo lo splendido successo all’esordio contro Tahiti, la Nazionale italiana cerca infatti il bis contro l’Uruguay, ...

Live Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : si parte con Russia-Canada! Nel pomeriggio Spagna-Gran Bretagna con Nadal a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 Cominciata la sfida tra Russia e Canada! 10:48 I due tennisti stanno ultimando le fasi di riscaldamento, poi sarà Pospisil il primo a battere. 10:43 Pospisil e Rublev hanno appena fatto il loro ingresso in campo. 10:35 Vasek Pospisil e Denis Shapovalov hanno battuto l’Australia dopo aver sconfitto Italia e USA nella fase a gironi. In particolare forma il n° 150 del ranking, sinora ...

Live Sci alpino - Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA : Vlhova davanti nella prima manche - Shiffrin insegue a 13 centesimi. Della Mea prova a stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: La svizzera Danioth ha 38 centesimi di ritardo all’intermedio 10.32: Si rallenta progressivamente l’azione di Mielzynski che è non a 3″29. Sembra che ci sia già qualche segno sul muro che si paga in termini di secondi di ritardo 10.31: La Canadese Mielzynski ha 30 centesimi di ritardo all’intermedio 10.30: Ritardo abissale per St. Germain che chiude a 3″47 ...

Live Sci alpino - Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA : inizia la prima manche - Shiffrin favorita - Della Mea per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Lo scorso anno non si gareggiò a Levi 10.08: Queste le prime sette atlete a prendere il via: 1 Shiffrin, 2 Holdener, 3 Liensberger, 4 Lysdahl, 5 Truppe, 6 Swenn Larsson, 7 Vlhova 10.06: Temperatura a 0°, cielo nuvoloso su Levi 10.04: Sono sei le atlete azzurre al via. Nel primo gruppo di merito c’è Irene Curtoni, che parte con il numero 13, poi dovremo aspettare il 36 di Lara ...