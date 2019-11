Melania Dalla Costa | «Chi lo ha detto che le donne devono per forza sposarsi?»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 24 novembre 2019)Diventare testimonial della nuova campagna contro la violenza sullerealizzata da Dimitri Dimitracacos e proposta dall’UNICRI, l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia, è perun onore e una responsabilità. «Non è una cosa che accade tutti i giorni e, poi, è una mission che mi interessa in modo particolare: è fondamentale per la società di oggi mettersi al servizio dei più deboli e proteggerli a qualunque costo», spiega, 31 anni, con voce squillante. È reduce da una trasferta a Los Angeles che la fa sentire «un po’ sballottata», ma parlare di un tema come la violenza sullerisveglia il suo animo ...

melania_pizzino : RT @Droghiere: Entri in palestra Gente magra Gente scolpita Gente con un fisico perfetto Esci dalla palestra Entri al McDonalds - Mariroska : @Alessio_1973 Invece Rossella che ci vedeva in quello stoccafisso di Ashley? Uno che mi dà l’idea di non sapere nea… - graziamorisi : @_Velies_ Ahahahahahah ah!!!! Esilarante! Mentre Melania Trump e Jvanka Tramp fanno svenire dalla meraviglia, la pi… -