iPhone come eliminare ID Apple facilmente

A giorni le eSIM in Italia su iPhone : come funzioneranno con TIM : Con incredibile ritardo (ma ora anche inaspettatamente) annunciamo che per le eSIM in Italia le cose, finalmente, si stanno smuovendo. Le schede telefoniche non fisiche, al momento pensate nel nostro mercato per i più recenti iPhone, stanno per essere messe a disposizione da TIM. Quest'ultimo non aveva fornito di recente alcuna tempistica per la messa a disposizione del servizio: eppure, la fonte Mondomobileweb conferma che la novità non ...

"Apple regala iPhone dopo un incendio" - non cliccate : è una truffa (di cui Repubblica è vittima come gli utenti) : Hanno la grafica e il layout di Repubblica.it e altri siti copiati e utilizzati con scopi malevoli, che si promuovono su Facebook, per ingannare i lettori convincendoli a fantomatici acquisti