In Cassazione l' omicidio del piccolo Loris Il pg | Confermare la condanna della

Omicidio Loris Stival - procuratore generale Cassazione : “Confermare condanna a 30 anni di carcere per la madre Veronica Panarello” : Confermare la condanna a 30 anni di carcere. Questa la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Roberta Maria Barberini alla prima sezione penale per Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il figlioletto Loris Stival di otto anni strangolandolo con alcune fascette di plastica e di aver poi gettato il suo corpo in un canalone in campagna il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. In particolare, ...

Veronica Panarello - dall’omicidio di Lorys alla Cassazione : ecco dove eravamo rimasti : Mancano tre giorni alla sentenza di Cassazione per Veronica Panarello, la mamma di 31 anni che per i giudici di primo grado e quelli della Corte di Assise d'Appello di Catania ha ucciso, strangolandolo, il figlioletto Lorys Stival. Tra indagini, libri, minacce di morte e querele ecco cosa fanno nel frattempo i protagonisti della vicenda.Continua a leggere

Omicidio Olga Matei - Cassazione : tempesta emotiva non è attenuante per lo sconto di pena : La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale di Bologna e annullato la sentenza della Corte d’Assise d’appello che aveva quasi dimezzato la condanna, da 30 a 16 anni, a Michele Castaldo, l’uomo reo confesso dell'Omicidio di Olga Matei, la donna moldava di 46 anni con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016. La Suprema Corte, in sostanza, accogliendo il ricorso del Pg non ha condiviso la concessione delle attenuanti ...

Omicidio Olga Matei - la Cassazione : “No alle attenuanti per tempesta emotiva” : No alle attenuanti generiche per Michele Castaldo per l’Omicidio di Olga Matei, strangolata a Riccione nel 2016. La Cassazione ha accolto il ricorso della procura generale di Bologna e annullato la sentenza della Corte d’assise d’appello che aveva quasi dimezzato la condanna, da 30 a 16 anni, valorizzando la perizia psichiatrica sull’imputato, che aveva rilevato una ‘soverchiante tempesta emotiva’ causata dal vissuto ...

Il Pg della Cassazione sull'omicidio di Olga Matei : legittimo lo sconto di pena per "tempesta emotiva" : Chiede sia rigettato il ricorso della procura generale di Bologna contro la sentenza della Corte d'assise d'appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, gli anni di carcere a Michele Castaldo. Il caso aveva scatenò le reazioni delle donne: "Vergogna, l'ha uccisa un uomo non...