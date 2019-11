Scuola | iscrizioni al via Gli istituti tecnici cercano alunni

Scuola - iscrizioni aperte dal 7 al 31 gennaio - spunta l’app : Si avvicina la data per le iscrizioni scolastiche dell’anno 2020-2021. La finestra aperta dal Miur per la presentazione delle domande è dal 7 al 31 gennaio e, per aiutare le famiglie nella scelta, arriva un’applicazione del portale ‘ Scuola in Chiaro’. Attenzione a un appuntamento anticipato: i genitori, già a partire dalle 9 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di registrazione che precede l'invio della domanda tramite il ...

Calano le iscrizioni nella Scuola di italiano per donne migranti : "I mariti non vogliono" : Alla scuola di italiano per donne migranti “Francesca Amoni”, in via Marsala a Milano, quest’anno si sono iscritte solo trenta ragazze, la metà dello scorso anno. E la colpa è in parte dei loro mariti, che non vogliono che le mogli seguano i corsi gratuiti proposti dalla scuola. “Si capisce il loro disagio, i mariti le costringono a restare a casa” spiega al Corriere della Sera la presidente Roberta ...