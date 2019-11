Il leghista Riccardo Molinari assolto nel processo per la ' rimborsopoli' piemontese

Fonte : agi

(Di lunedì 18 novembre 2019) È definitiva l'assoluzione del capogruppo della Lega alla Camera,, coinvolto nelsulla cosiddetta '. Lo ha deciso la sesta sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna in appello a 11 mesi di reclusione perché "il fatto non costituisce reato". I giudici della suprema Corte hanno invece disposto un nuovo giudizio di secondo grado per l'ex governatore della Regione Roberto Cota, per il parlamentare della Lega Paolo Tiramani e per la parlamentare di FdI Augusta Montaruli per un vizio di motivazione. Un nuovo giudizio di secondo grado, per la rideterminazione della pena principale o di quella accessoria, è stato disposto nei confronti di un'altra ventina di imputati. Neld'appello, chiusosi nel luglio 2018, l'ex governatore Cota era stato condannato a un anno e sette mesi di reclusione; ...

