Venezia allagata e la polemica sul MO S E sommergono Twitter

Venezia allagata vista dalla stampa estera : Venezia sotto shock dopo l'inondazione Parigi, 14 nov - (Agenzia Nova) - Gli abitanti di Venezia sono sotto shock a causa della violenta inondazione che in queste ultime ore ha sommerso la città. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde” in un reportage, spiegando che i danni provocati dall'acqua

Venezia : aula allagata dopo il no della Lega alle misure ambientali - critico il PD : Nella giornata di ieri la città di Venezia è stata colpita da gravi allagamenti: in consiglio regionale la maggioranza di centrodestra votava no alle misure proposte dal Partito Democratico volte a contrastare il cambiamento climatico. E pochi minuti dopo, ironia della sorte, l'aula del consiglio si è allagata. Per il consigliere Andrea Zanoni questo è un segnale della "nullità politica" della giunta guidata da Luca Zaia. La beffa dopo la ...

Venezia allagata - il fantasma del Mose : costato 6 miliardi al palo da 5 anni : Cinque miliardi e 493 milioni. Più del doppio di quanto destinato in Legge di bilancio al taglio del cuneo fiscale. È il costo finale del Mose, l'opera che dovrebbe salvare Venezia...

Acqua alta a Venezia : la città vista dall'alto quando è allagata. I DATI : Nelle elaborazioni sviluppate dal Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) si vedono le cosidette quote di allagamento della città a seconda del livello di marea (VEDI LE FOTO DELLA MAREA A 187 CM )

Acqua alta a Venezia - una donna cammina senza vestiti per la calle allagata : la foto diventa un simbolo. “Siamo rimasti così - in mutande” : Le immagini di Venezia completamente sommersa dall’Acqua alta – che ha raggiunto il livello record di 1,86 metri – hanno fatto il giro del mondo ma a diventare virale in Rete è la foto di una donna vestita di tutto punto che cammina nuda dalla vita in giù per una calle allagata, tenendo alti in mano gli stivali e i pantaloni che – evidentemente – non voleva rovinare. La scena, immortalata da un fotoreporter ...

Maltempo a Venezia - la cripta della Basilica di San Marco allagata : l’acqua raggiunge il metro d’altezza : L’acqua alta ha invaso anche la cripta della Basilica di San Marco, a Venezia. Nel momento di picco della marea, che ha toccato i 187 centimetri, all’interno della Cattedrale l’acqua aveva superato il metro d’altezza. “La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole – ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro – Siamo qui con il patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma ...

“Devastazione apocalittica - danni inimmaginabili” a Venezia : allagata la Basilica di San Marco - sott’acqua l’isola di Pellestrina : L’Unità di Crisi della Protezione Civile, attivata ieri sera dal Presidente del Veneto Luca Zaia, nella sala operativa regionale, dove sono operativi l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il direttore della Protezione Regionale, l’ing. Luca Soppelsa, comunicano un primo aggiornamento sui danni provocati dal maltempo registrati nella nottata, in particolare a Venezia. Numerosissimi i danni nel centro storico della città di ...

Venezia affonda - e il Mose non c’è : 7 miliardi buttati per vedere San Marco allagata : Il sistema di paratie per proteggere Venezia dall'acqua alta è stato pensato negli anni 80, iniziato nel 2003 e avrebbe dovuto essere pronto tre anni fa. Nel mezzo, 7 miliardi di spesa, maxi inchieste per corruzione e ritardi a non finire. Eccolo qua, con la Basilica di San Marco allagata e due morti, il risultato della nostra inefficienza.Continua a leggere

Maltempo Venezia - due morti e San Marco allagata. E oggi nuova piena record : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia nel serata di ieri, per questa mattina alle è previsto un nuovo picco di 145 centimetri. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per avere sostegno dal governo. ingenti danni al centro storico e alla la Basilica di San Marco e due morti a Pellestrina.Continua a leggere

Venezia - allagata Basilica San Marco : 5.06 Potrebbero essere gravi i danni provocati dall'acqua alta eccezionale alla Basilica di San Marco, gioiello di Venezia. Dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è stata sommersa e dentro la Basilica, nel momento di picco di marea (187 cm), si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua.