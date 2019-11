Torino | scioglie farmaci nel biberon del figlio di 14 mesi e poi tenta suicidio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ha sciolto deineldeldi 14 anni la donna che hato ilquesta mattina a Venaria Reale (). Mamma esono stati ricoverati in ospedale, entrambi non sembrano in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna, 42 anni, ha cercato di tagliarsi le vene ed è ricoverata all’ospedale di Rivoli, il bimbo all’ospedale infantile Regina Margherita di. A dare l’allarme è stato il marito che, tornato a casa, ha chiamato il 118. La donna soffriva di depressione ed era in cura da due anni al centro di salute mentale. Il piccolo, dopo le prime cure e accertamenti, è sveglio e cosciente e non è in pericolo di vita. I carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto, hanno posto sequestrato l’appartamento della donna, in via Amati. Sono stati effettuati esami sul liquido contenuto nelper stabilire ...

