Chi annega Venezia

Sarah Ferguson : "RisChiai di annegare - il Principe Carlo mi salvò la vita" - : Sandra Rondini L'ex Duchessa di York non fa mistero di volere rientrare nelle grazie della famiglia reale inglese, in particolare, del Principe Carlo che più di 30 anni fa le salvò la vita mentre era incinta della sua prima figlia “Ho sempre pensato che Carlo fosse una persona straordinaria. È stato un ottimo amico, ci divertivano le stesse cose e ridevamo spesso insieme”. Parola di Sarah Ferguson, l’ex Duchessa di York ed ex moglie ...

Alessandro Sallusti : "Altro che Greta Thunberg e pm". Di Chi è la colpa se oggi Venezia annega : Alessandro Sallusti attacca i veri responsabili del disastro di Venezia. "Scommetto che adesso ci diranno che ha ragione Greta, che Venezia è vittima del cambiamento climatico", scrive nel suo editoriale su Il Giornale, tutte "palle" perché l'Italia "è stata gravemente alluvionata, a volte devastata

Si tuffa in acqua e Chiede alla fidanzata di sposarlo : uomo muore annegato in Tanzania : La coppia alloggiava in una camera sommersa. Il video della proposta caricato su Facebook dalla ragazza

Braccio risucChiato dal bocchettone della piscina - 12enne muore annegata in vacanza : L'orribile incidente è avvenuto lo scorso 18 agosto in un hotel a quattro stelle di Bodrum, in Turchia. Alisa Adamova, originari di San Pietroburgo, è rimasta sott'acqua per quasi 15 minuti. Troppi. I suoi familiari puntano il dito contro il personale dell'albergo "perché non riusciva a trovare l'interruttore" per spegnere l'impianto.\\Una ragazzina di 12 anni è morta durante le sue vacanze in Turchia dopo che il suo Braccio è stato risucchiato ...

RisChiano di annegare ad Alcamo Marina : 3 bambini salvati da 4 cani bagnino : L'intervento delle Unità Cinofile della Scuola Italiana cani Salvataggio ha evitato che una domenica al mare si trasformasse in tragedia ad Alcamo Marina, nella provincia di Trapani, dove i cani hanno portato in salvo tre bambini di 7, 8 e 10 anni. Gli eroi sono quattro maschi di labrador: Nerone, Theo, Barry e Toffee.--“L'intervento delle quattro Unità Cinofile che operano sulla spiaggia libera di Alcamo Marina, in provincia di Trapani – è ...

Papà eroe salva la figlia di 8 anni dall’annegamento ma muore davanti ai suoi ocChi : Quando ha visto la figlioletta di 8 anni che era improvvisamente in difficoltà in acqua non ci ha pensato su due volte: si è tuffato verso di lei e in poche bracciate è riuscito a spingerla verso gli altri familiari salvandole la vita. Nello stesso istante però l'uomo è stato trascinato via dalla fortissima corrente . È la straziante storia di Thomas Zakrewski, un Papà eroe sparito per sempre davanti agli occhi della tessa figlioletta che aveva ...