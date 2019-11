Contro il Napoli | il Milan senza Bennacer e Calhanoglu

Napoli - altro colpo Contro i calciatori anti-ritiro : sfasciata l'auto della moglie di Zielinski : altro colpo contro i "rivoltosi" anti-ritiro del Napoli. Dopo il brasiliano Allan, a cui hanno svaligiato la casa, i ladri prendono di mira anche il polacco Piotr Zielinski: domenica mattina alcuni ignoti hanno sfasciato il lunotto anteriore della Smart, di proprietà della moglie del centrocampista

Napoli - sassi Contro treno Metro : finestrini rotti - panico a bordo. In fuga banda di ragazzini : Paura sulla Linea 2 della Metropolitana. Un vagone è stato bersagliato da una sassaiola di pietre di grosse dimensioni che hanno provocato la rottura di alcuni finestrini. Per fortuna non ci...

Savelli : la differenza tra Napoli e Inter è che la pura rabbia non funziona senza Controllo : Su Libero Claudio Savelli scrive di Inter e Napoli e del differente modo che hanno trovato per uscire e non uscire dalla crisi in cui sono piombate dopo il martedì di Champions della scorsa settimana. Conte, con le sue dichiarazioni contro la società, cercava di far compiere alla squadra un salto di qualità mentale. Ci è riuscito. “La squadra non è venuta meno alle sue responsabilità. Anzi, ha sfoderato una delle migliori prestazioni ...

Le pagelle – Napoli monotono e prevedibile si ferma sullo 0-0 Contro il Genoa : Tra fischi assordanti e dopo una gara all’insegna della monotonia e prevedibilità, al San Paolo il Napoli pareggia contro il Genoa per 0-0 Napoli Genoa – In un clima surreale, tra l’indifferenza dei pochi spettatori presenti che accompagnano -con fischi e disapprovazione- la squadra azzurra all’uscita dal terreno di gioco, termina il match del San Paolo. Il Napoli non riesce a riscattarsi dopo una settimana ...

Crisi amplificata - deludente pareggio per il Napoli Contro il Genoa : giocatori inondati da fischi al San Paolo : Termina a reti inviolate l’anticipo del sabato sera della 12ª giornata di Serie A: il Napoli pareggia al San Paolo contro il Genoa L’anticipo della 12ª giornata di Serie A non sorride al Napoli. In un momento difficile della società, dopo il silenzio stampa annunciato nella settimana e le responsabilità affidate esclusivamente al tecnico Ancelotti, i celesti non sono riusciti a regalare un sorriso ai loro tifosi, che al San ...

Il Napoli non sfonda - un pareggio Contro il Genoa figlio del momento negativo : al San Paolo solo fischi [FOTO] : Napoli-Genoa LIVE – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

Malfitano : ”Situazione non serena - una vittoria Contro il Genoa potrebbe rilanciare il Napoli” : Malfitano: La situazione non è serena, servono i tre punti per ripartire. A fine stagione mi aspetto una rivoluzione A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de la Gazzetta dello Sport, che ha parlato della situazione attuale del Napoli e di una necessaria vittoria questa sera contro il Genoa per rilanciare la squadra azzurra. Queste le sue parole: “La ...

Longhi sul caso Napoli : ”Squadra schierata Contro il presidente e non Contro Ancelotti” : Longhi: De Laurentiis ha indetto un ritiro che la squadra non ha rispettato. Lozano è stato acquistato dal Napoli perché è un giocatore di grande talento Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Longhi h parlato -tra l’altro- anche del Napoli e di Lozano. Queste le sue parole: SUL MILAN: “La dirigenza si è trovata a gestire una situazione che era stata ...

Genoa - Contro il Napoli ballottaggio Agudelo-Gumus : Romero a rischio forfait : Napoli-Genoa di sabato alle 20,45 (diretta su Dazn) sarà una partita complicata per entrambe le squadre. I rossoblu arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro l’Udinese che non ha permesso alla squadra ligure di lasciare il penultimo posto in classifica. Thiago Motta cerca l’impresa ma dovrà fare a meno di cinque pedine importanti. Criscito ha rallentato il suo recupero e non è stato nemmeno convocato al pari di Favilli, noie muscolari per ...

Napoli - l'assessore Contro de Magistris : «Disabili abbandonati» - ed è caos rimpasto : Il rimpasto della giunta comunale ormai pare imminente e prima che i cambi avvengano, c'è chi decide di togliersi il sassolino dalla scarpa. Quello di Roberta Gaeta, considerata in uscita,...

De Laurentiis non ha fatto De Laurentiis e il Napoli ibrido gli si è rivoltato Contro : Che bello questo clima da fallimento. Sono tornati i tempi di Naldi e Corbelli, con contestazioni, fischi e offese ai giocatori e serenità oramai lontano miraggio. Una roba incredibile, a pensarci: sembra un incubo. Tutto sommato per anni eravamo rimasti immuni a situazioni di crisi, di spaccatura così dirompente. Forse, l’estenuante rincorsa di questi anni ha esasperato a tal punto gli animi che una rottura così scomposta, plateale, ...

Marchetti - ridotta la squalifica. Sarà disponibile Contro il Napoli : (ANSA) – GENOVA, 7 NOV – A Napoli ci Sarà anche Federico Marchetti. Il portiere rossoblù squalificato per due giornate per proteste dopo la gara con la Juventus ha visto infatti ridurre ad una giornata la sanzione che gli era stata comminata dal giudice sportivo. Il ricorso presentato dal Genoa é stato infatti parzialmente accolto questo pomeriggio dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta dal prof. Piero Sandulli. La ...

Ridotta la squalifica a Marchetti - sarà disponibile Contro il Napoli : (ANSA) – GENOVA, 7 NOV – A Napoli ci sarà anche Federico Marchetti. Il portiere rossoblù squalificato per due giornate per proteste dopo la gara con la Juventus ha visto infatti ridurre ad una giornata la sanzione che gli era stata comminata dal giudice sportivo. Il ricorso presentato dal Genoa é stato infatti parzialmente accolto questo pomeriggio dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta dal prof. Piero Sandulli. La ...

Napoli - i tifosi Contro la squadra al San Paolo : «Giocatori mercenari siete voi». E ad ADL : «Stai vincendo solo tu» : Sono circa cento gli esponenti delle curve che si sono fatti trovare alle 14,30 all?esterno dello stadio San Paolo per accogliere i giocatori del Napoli in vista dell?allenamento a porte...