Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sospendere per un anno 10di, società controllata da Autostrade, per i presuntifasulli sullo stato di salute di ponti e viadotti della rete gestita da Autostrade per l’Italia. È la decisione del tribunale deldi Genova che ha accolto la richiesta della procura, rappresentata dal pm Walter Cotugno, che aveva chiesto l’interdizione di 11 tra ex dirigenti edi, la società che si occupava di manutenzione e monitoraggio per Autostrade. Cotugno, che coordina l’inchiesta bis sui, aveva chiesto due volte arresti e interdizioni ma il gip Angela Nutini aveva respinto l’impianto accusatorio relativamente alle ispezione sul Veilino e il Bisagno, entrambi lungo la A12 in Liguria. Così due settimane fa il magistrato aveva fatto appello almodificando le richieste e chiedendo l’interdizione per tutti.delle 11 ...

MediasetTgcom24 : Ponte Morandi, Riesame: interdetti 10 ex dirigenti e tecnici Spea #pontemorandi - TutteLeNotizie : Ponte Morandi, il Riesame: “Sospendere dieci tecnici Spea per falsi report su viadotti”. Il… - MercPat : RT @MediasetTgcom24: Ponte Morandi, Riesame: interdetti 10 ex dirigenti e tecnici Spea #pontemorandi -