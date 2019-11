Da Boccia e Speranza resistenza sudista a Mittal | Taranto irrinunciabile

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Linea dura nei confronti di Arcelor. Questo è l’unico punto fermo, insieme al fatto che l’Italia non può rinunciare all’industria dell’acciaio. Il resto tuttavia è in divenire, dipenderà dalle prossime ore e dall’incontro tra il governo e l’azienda che gestisce la fabbrica dell’ex Ilva di. Lo sanno bene i ministri della Salute e dell’Autonomia, Robertoe Francesco, entrambi del Sud, che intervenendo al convegno “Metamorfosi. Le conseguenze del cambiamento”, escludono categoricamente che si possa arrivare ai cinquemila esuberi che Arceloravrebbe paventato e anche alla chiusura dello stabilimento.“Se noi dovessimo dire di sì ai 5000 esuberi non saremmo in grado di rappresentare gli italiani”, afferma. E poco dopo, sullo stesso palco presso ...

