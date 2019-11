Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) di Andrea Masala Un dato interessante: il Parlamento della legislatura 2013-2018 è il primo parlamento dall’Unità d’in cui i nonsono più dei. Il primo dall’Unità d’: il dato è molto forte e non deve condurci a considerazioni facili o sbagliate. Prima considerazione facile: è colpa dei 5stelle. Invece gli eletti 5stelle avevano piùdi tutti gli altri gruppi: probabilmente cognitariato. Seconda considerazione facile: allora è più rappresentativo della società e più popolare. Qui va visto al rovescio e forse il problema non è un parlamento con pochima una società che ha. Ininfatti abbiamo il 26% di(20 per i maschi e 33 per le donne) contro una media europea del 34% (44 le donne). La media europea: ma i Paesi che dovrebbero essere paragonabili al nostro ne hanno più del doppio. Siamo penultimi, peggio ...

beppe_grillo : Di seguito l’intervista rilasciata dal Ministro dell’Istruzione #LorenzoFioramonti al #NewYorkTimes, in cui spiega… - TutteLeNotizie : Istruzione, in Italia pochissimi laureati. Questo Paese si avvia all’obsolescenza… - SensoDiNausea : RT @EleninFake: @Giusi_ @SensoDiNausea È così ovunque, non solo in Italia. Non puoi essere un buon schiavo se hai pane e companatico, se ha… -