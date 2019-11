Vitalizi | la Sicilia vuole il taglio light e pure a tempo determinato | via il 9% ma solo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Unalla fine ci sarà ma sarà più leggero di quello del resto d’Italia. E soprattutto a: varrà per cinque anni, poi si vedrà. Nella specialissimanulla può essere mai come nel resto del Paese. Soprattutto se si tratta di una questione delicata come quella deidegli ex consiglieri regionali. Che in, appunto, non si chiamano consiglieri ma deputati come a Montecitorio. Ma andiamo con ordine. Dopo una polemica lunga mesi, la Commissione speciale creata all’Assemblea regionalena per tagliare gli assegni degli ex onorevoli ha dato il via libera alla legge sulla sforbiciataconcordata tra la maggioranza di centrodestra, guidata da Forza Italia, e il Partito democratico. Unico voto contrario quello dei due consiglieri del Movimento 5 stelle. Il testo, che dovrà adesso fare un passaggio in Aula, prevede unlineare del 9 ...

