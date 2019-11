Napoli solo un pari | qualificazione rimandata

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Occasione fallita. Una vittoria con il Salisburgo avrebbe qualificato ilagli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Finisce invece 1-1 e la strada per raggiungere il risultato diventa ora piu' impervia, anche se l'aver tenuto a quattro punti di distanza gli austriaci consente di guardare al futuro con un cauto ottimismo. Piu' che la mancata vittoria e con essa l'occasione sprecata, cio' che colpisce dele' l' aspetto di una squadra ancora malata, che non riesce piu' a riproporre il gioco che aveva messo in mostra a inizio stagione e che soprattutto appare debole in difesa e poco incisiva in attacco. Troppe le occasioni da gol concesse agli avversari e troppe quelle costruite e sbagliate dall'attacco dei partenopei. Insomma il malato non e' ancora guarito e la convalescenza appare lunga e dolorosa. Ancelotti manda Manolas in panchina e lo ...

