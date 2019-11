LIVE Torun-Dinamo Sassari 7-12 | Champions League basket in DIRETTA | sardi partiti col

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-18 Bilan per Evans che segna in sottomano echiama time out. 12-16 Gancio di Bilan! 12-14 Bomba di Perka. 9-14 Evans risponde immediatamente. 9-12 Layup di Wright. 7-12 Evans prende il rimbalzo in attacco e segna. 7-10 Schiacciatona di Bilan, innescato da Vitali. 7-8 Rubata e canestro in contropiede di Wright. 5-8 Tanti turnover e tanti falli per i padroni di casa, mane approfitta soltanto ora con un canestro di Vitali su assist di Spissu. 5-6 Evans ruba palla e segna in contropiede. 5-4 Ancora Bilan, stavolta su assist di Vitali. 5-2 Bomba di Hornsby. 2-2 Layup vincente di Cel. 0-2 Apre le marcature Bilan su assist di Spissu. 18.20 Buonasera e benvenuti alladidi OA Sport. La partita inizierà tra 20 minuti. Presentazione della 4a giornata diball– ...

