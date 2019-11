S Siro | Sala | «Serve trattativa per trovare accordo coi club»

Sala : «La cosa migliore? San Siro ridotto con zona commerciale» : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare di San Siro: «La giunta delibererà perché serve un passo formale rispetto alla necessità di aprire un dialogo operativo con le società. Abbiamo espresso con chiarezza quali sono le nostre istanze», ha esordito a margine della presentazione della Generali Milano Marathon. «Molto positiva la decisione […] L'articolo Sala: «La cosa migliore? San Siro ridotto con zona commerciale» è ...

Nuovo stadio San Siro - Sala : “Il nostro è un sì condizionato. Non è accettabile il progetto come è oggi” : “È un sì condizionato“, da 16 paletti dettati dal Consiglio comunale. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della votazione sul progetto di Milan e Inter per il Nuovo stadio di San Siro. La maggioranza si è espressa sul documento 8 dell’ordine del giorno con 27 voti a favore: la demolizione totale del Meazza è quindi superata. Il prossimo passo sarà la dichiarazione di pubblico interesse, che spetta alla ...

San Siro - Sala apre all’ipotesi di due stadi con funzioni diverse : «Non mi convinceva» l’ipotesi di due stadi vicini, «se la destinazione fosse stata la stessa. Ora mi pare che stiano ragionando nell’ottica di conservare il Meazza anche come impianto sportivo, ma non solo». Così ha parlato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la possibilità che San Siro non venga abbattuto, se Milan e Inter […] L'articolo San Siro, Sala apre all’ipotesi di due stadi con funzioni diverse è stato ...

San Siro - Sala : «Soprintendenza? Ora guardo a lavoro Consiglio» : “Io in questo momento devo guardare più al lavoro del Consiglio comunale e poi a quello della Giunta”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della presentazione di un libro a Palazzo Marino, sede del Comune, se l’amministrazione sta chiedendo un parere alla Soprintendenza per […] L'articolo San Siro, Sala: «Soprintendenza? Ora guardo a lavoro Consiglio» è ...

San Siro - Sala : «Garanzie che la riqualificazione arrivi in fondo» : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ribadito il suo desiderio che si «trovi una formula per non buttare giù lo stadio di San Siro» e che questo «sarebbe importante». Ma se le squadre Inter e Milan decideranno di realizzare il nuovo stadio e di portare avanti la riqualificazione della zona di San Siro – […] L'articolo San Siro, Sala: «Garanzie che la riqualificazione arrivi in fondo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Nuovo San Siro - Sala : «Proteste? Ci vuole pazienza» : Nella serata di ieri, Milan e Inter hanno incontrato nella sede del Municipio 7 i residenti nella zona di San Siro. Un faccia a faccia carico di proteste da parte dei cittadini, che hanno contestato le squadre presentandosi con alcuni cartelloni lasciati a terra con frasi come “No stadio a 30 metri dalle case”. A […] L'articolo Nuovo San Siro, Sala: «Proteste? Ci vuole pazienza» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Stadio San Siro - il sindaco Sala : “inaspettato il parere della Soprintendenza” : In casa Inter e Milan tiene banco la questione dello Stadio del futuro, nelle ultime ore la Soprintendenza alle Belle Arti di Milano ha inviato un parere al Comune per chiedere di valutare ipotesi alternative alla demolizione di San Siro. “Bisogna rifletterci perche’ il parere e’ arrivato ieri sera e secondo me anche in modo un po’ inaspettato – ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – Io ...

San Siro - Sala : «Legge stadi non supera le regole comunali» : Assente ieri alla presentazione dei due progetti per la costruzione di un nuovo stadio per Milano, il sindaco Beppe Sala è tornato a parlare della questione: «Esiste una legge sugli stadi e dice che, laddove si costruiscono stadi nuovi si possono aumentare le volumetrie fino a raddoppiarle. La legge sugli stadi però non è che […] L'articolo San Siro, Sala: «Legge stadi non supera le regole comunali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

San Siro - Sala : “Legge stadi non supera le regole del Comune” : “Esiste una legge sugli stadi e dice che, laddove si costruiscono stadi nuovi si possono aumentare le volumetrie fino a raddoppiarle. La legge sugli stadi però non è che passa oltre o fa decadere le regole comunali”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la richiesta di Milan e Inter di avere più volumetrie per realizzare il progetto del nuovo stadio, a margine di un appuntamento di Milano Calcio City ...

Sala : “Immaginate che tristezza San Siro vuoto e a 100 metri il nuovo stadio illuminato” : A margine della conferenza per gli 80 anni dell’Ospedale Niguarda di Milano il sindaco Sala è tornato a parlare dell’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. Ovvero dell’idea che hanno Inter e Milan. “Dire “facciamo uno stadio nuovo e lasciamo lì San Siro”, ecco, questo secondo me è sbagliato. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto con le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altro stadio che sta ...

Sala : «Nuovo stadio vicino a San Siro è sbagliato» : L’ipotesi di mantenere due stadi a Milano, con il Meazza da un lato e una nuova struttura costruita dai due club di calcio della città dall’altro, non convince il sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino milanese ha ribadito il proprio pensiero, seppur conscio della necessità di ascoltare entrambe le società. «Dire “facciamo uno stadio nuovo […] L'articolo Sala: «Nuovo stadio vicino a San Siro è sbagliato» è stato realizzato da Calcio ...

Nuovo San Siro - il sindaco Sala svela un’importante novità sull’eventuale capienza dell’impianto : Nuovo San Siro, si continua a parlare dell’impianto delle due principali squadre di Milano. Interviene ancora una volta il sindaco Sala che, parlando alla stampa dei progetti del Nuovo stadio al suo arrivo alla presentazione del Milano-Monza Open-air Motor show oggi a Milano, ha svelato un’importante novità sulla capienza. Queste le sue parole. San Siro, i primi dettagli sui due progetti: tra l’emulazione del Duomo e gli anelli ...

Sala : «Nuovo San Siro? Credo non sia un modo per aumentare i prezzi» : Nuovo San Siro prezzi – Il nuovo stadio di San Siro a Milano non sarà un impianto per soli ricchi. E’ questo il pensiero del sindaco Beppe Sala, che oggi ha dichiarato: «Certamente non auspico una via per aumentare in maniera significativa il prezzo dei biglietti, ma non Credo che sia questo il punto per […] L'articolo Sala: «Nuovo San Siro? Credo non sia un modo per aumentare i prezzi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Calcio : Morelli - 'Sala Pilato - su San Siro Lega non si tira indietro' : Milano, 18 set. (AdnKronos) - "La Lega non si tira indietro e, ritenendo San Siro un monumento, ribadiamo il totale sostegno alle società per le scelte sul futuro delle squadre nel rispetto dello stadio conosciuto in tutto il mondo". Così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, d