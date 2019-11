L' Italia colpita da pioggia e maltempo 

Fonte : agi

(Di domenica 3 novembre 2019) Il maltempo non dà tregua in Liguria. Ha esondato il fiume Vara nello spezzino, e ci sarebbero degli sfollati. L'Anas informa che la strada statale 523 "Del Colle di Cento Croci" è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell'esondazione del fiume, che ha causato l'allagamento della sede stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Nove persone evacuate a Lavagna, comune del levante genovese, per un tetto scoperchiato durante la tromba d'aria che ha in parte colpito la zona in mattinata. "Al momento è l'unica situazione puntuale segnalata come danno già avvenuto - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, nel punto stampa sul maltempo che interessa da ...

