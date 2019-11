Giorgio Tirabassi ha avuto un infarto | come sta dopo il malore

Fonte : lanostratv

(Di sabato 2 novembre 2019): l’attore haundurante la presentazione del suo nuovo film La notizia si sta diffondendo in rete a macchia d’olio: l’attorehaundurante la presentazione del suo film, in provincia de L’Aquila.ha scritto Fanpage.it,haune le sue condizioni pare siano piuttosto gravi. L’attore romano, che ha cinquantanove anni, si trovava esattamente a Civitella Alfedena nel momento in cui è stato colto dale,suddetto, era intento a presentare il suo nuovo progetto cinematografico. I primi a soccorrerlo pare siano stati alcuni medici presenti in sala, che gli hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Avezzano.: le condizioni ...

repubblica : Giorgio Tirabassi colpito da malore durante la presentazione del suo film [aggiornamento delle 23:11] - schirripa : Forza ?? - rosad24 : RT @NicolaRaiano: Giorgio #Tirabassi ha avuto un malore durante la presentazione del nuovo film. E' grave. Forza Giorgio! ?????? -