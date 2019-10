Entro fine anno arriverà HONOR Watch Magic 2 | e sul prossimo TAG Heuer Connected qualcosa

Fx Technology prevede di iniziare la spedizione dello smartphone F(x)Tec Pro1 Entro la fine della settimana : La compagnia inglese F(x)Tec ha presentato a IFA 2019 il particolare smartphone F(x)Tec Pro1 dotato di tastiera fisica a scomparsa. Un aggiornamento di produzione annuncia che l'azienda prevede di iniziare la spedizione delle prime unità entro la fine della settimana. L'articolo Fx Technology prevede di iniziare la spedizione dello smartphone F(x)Tec Pro1 entro la fine della settimana proviene da TuttoAndroid.

Decreti Sicurezza - Lamorgese : "Modifiche Entro la fine dell'anno. Memorandum con la Libia? Decide il presidente del Consiglio Conte" : "I Decreti Sicurezza verranno rivisti seguendo le indicazioni fatte dal Quirinale. Le modifiche verranno apportate entro la fine dell'anno". Ad annunciarlo, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell'audizione in commissione Antimafia. "Il Memorandum d'intesa con la Libia? È una scelta politica che spetta al presidente del Consiglio".

Decreti sicurezza - Lamorgese : "Entro fine anno saranno modificati. Lotta alla mafia è priorità del governo" : Entro la fine del 2019 i Decreti sicurezza approvati dal precedente governo saranno modificati. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell'audizione in Commissione Antimafia. "Sui Decreti sicurezza sicuramente c'è stato un intervento del capo dello Stato, quindi noi certamente in prima battuta faremo le modifiche per rendere conforme alle osservazioni che

Terremoto CEntro Italia : “Non è un abuso edilizio” - lieto fine per nonna Peppina : Agata non trattiene l’entusiasmo per il lieto fine di una vicenda molto lunga. “Ci ritroveremo nella casetta e apriremo una bottiglia di spumante con qualche dolcetto per festeggiare la caduta dell’accusa di abuso edilizio” dice all’Adnkronos la figlia di nonna Peppina, commentando la decisione del tribunale di Macerata. L’anziana di San Martino di Fiastra era stata sfrattata dalla casetta di legno che le sue ...

Previsioni meteo : Entro fine mese i primi veri freddi dall'est in Italia : Previsioni meteo - Continua senza particolari scossoni la fase stabile e calda su gran parte d'Italia, determinata dall'anticiclone africano addirittura potenziatosi rispetto alla prima metà del...

Biciclette sui treni Intercity - Entro la fine del 2020 saranno attrezzati 82 convogli : Finalmente le Biciclette potranno viaggiare sui treni Intercity senza essere un bagaglio. entro la fine del 2020, su tutti i treni Intercity di trenitalia si potrà viaggiare con la bici al seguito. Tutti gli 82 convogli Intercity Giorno saranno dotati di sei posti per Biciclette ciascuno. Cinque convogli sono già stati attrezzati: entro dicembre 2020 lo saranno tutti gli altri. L'innovazione, spiega in una nota trenitalia, viene incontro alle

La nuova sezione News di Facebook potrebbe fare il suo debutto Entro la fine del mese : Facebook lancerà entro la fine del mese un nuovo tab interamente dedicato alle Notizie.

Mulè : Entro fine anno nascerà la “nuova” Forza Italia : Onorevole Giorgio Mulè, Forza Italia è già sul piede di guerra contro una manovra appena licenziata dal governo giallorosso. “L'Italia e gli Italiani conosceranno la fragilità di una manovra che mortifica le imprese, i lavoratori, gli autonomi, che tradisce gli impegni presi e che porterà questo Paese verso una decrescita totalmente infelice. Non solo. Con le misure previste con la deroga al codice della privacy che consente all’Agenzia ...

A che punto è la rete 5G TIM : tutte le città servite Entro fine 2019 : Un nuovo piccolo tassello per la rete 5G TM è stato appena posizionato: la città di Firenze comincia a godere della tecnologia di connessione ultra-veloce proprio in queste giornate di metà ottobre. Per il momento sono interessate dalla novità tecnologica solo alcune zone della città ma i lavori proseguiranno di buona lena verso una diffusione capillare e totale del segnale. Nel capoluogo di regione della Toscana, ecco che da quest'oggi 16 ...

Control riceve oggi la Photo Mode mentre la modalità gratuita Expeditions arriverà Entro la fine dell'anno : Lo sviluppatore Remedy ha rivelato che la sua avventura Control riceverà la Photo Mode, precedentemente annunciata, oggi. E ha anche condiviso alcuni dettagli sulla prossima modalità gratuita Expeditions.La modalità foto, già vista in molti altri giochi, consente ai giocatori di catturare i loro momenti preferiti nel corso dell'avventura.Su PlayStation blog, la community manager di Remedy, Vida Starcevic, ha spiegato: "potete accedere alla

Samsung Galaxy Fold arriverà in questi altri mercati Entro la fine di ottobre : Il Samsung Galaxy Fold si prepara a sbarcare in nuovi Paesi ed entro la fine di questo mese sarà disponibile in Giappone, Polonia, Messico e Svizzera

Intesa Sp : Messina - 'è banca del Sud - 30 mld a famiglie e imprese Entro fine 2021' : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Le risorse che Intesa Sanpaolo mette a disposizione per la crescita del Sud "sono significative: prevediamo di erogare 30 miliardi a medio e lungo termine di qui a fine 2021". Lo ha detto Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, a un convegno sull'innovazi

Comune : Entro fine anno ok a bilancio 2017 Ama : Roma – "L'amministrazione ha confermato l'impegno a chiudere il bilancio 2017 dell'Ama entro la fine dell'anno. Un atto a cui si accompagnera' la stesura del piano industriale e al quale sta gia' lavorando l'amministratore unico Stefano Zaghis, recentemente nominato dalla sindaca Virginia Raggi. Nel corso della riunione sono state esposte valutazioni e ipotesi anche sul medio e sul lungo

Conto alla rovescia per 4 smartphone Honor verso EMUI 10 : beta Entro fine ottobre : Il mese di ottobre si chiuderà con il botto per diversi smartphone Honor pronti a toccare con mano la beta di EMUI 10. Dopo settimane di indiscrezioni, infatti, ora possiamo concentrarci su notizie più concrete per quanto concerne la prima apparizione ufficiale del pacchetto software, seppur nella semplice versione beta. Alcuni dettagli cruciali da chiarire questo mercoledì, dunque, anche per i possessori di un Honor 20 Pro dopo aver esaminato