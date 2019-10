Sondrio | bimbo di 7 anni picchiato ripetutamente | arrestato il compagno della madre

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) In una delle frazioni di Tirano, in provincia di, due settimane unaed il suo piccolo di 7si dirigono al pronto soccorso: ilè statoe lateme eventuali complicazioni. Alle domande dei medici sulla causa di tutti quei lividi, i familiari rispondono: "È stato undi scuola". Per avvalorare la tesi, ilil giorno seguente si reca in Commissariato e sporge denuncia contro ilincriminato e persino contro le maestrescuola per omessa vigilanza. Il bambino viene ricoverato per controlli più approfonditi, durante i quali incontra persone veramente interessate al benessere dei bambini, tanto da spendere tempo e risorse per trovare risposte più adeguate alle tante domande urlate dalle ferite sulla pelle dei più piccoli. C'erano altre lesioni, altri lividi, segni di molte percosse, ripetute, più ...

MediasetTgcom24 : Sondrio, botte a bimbo di 7 anni: arrestato il compagno della madre #valtellina - binottofranco : Accusato di botte su bimbo: arrestato compagno della madre - bizcommunityit : Sondrio, botte a bimbo di 7 anni: arrestato il compagno della madre -