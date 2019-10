M5S è morto L' addio con polemica della sindaca di Imola Manuela Sangiorgi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Il M5s non esiste più. Il M5s èed èquando èGianroberto Casaleggio. Abbiamo visto appropriarsi di ruoli apicali da parte di persone senza arte né parte, perdere sei milioni di voti in un anno e fare finta di niente”. Lo ha detto, in un’intervista all’emittente E-Tv,diche formalizzerà in consiglio comunale le dimissioni annunciate ieri sera, dopo poco più di un anno di governocittà.Ieri, davanti agli imolesi,ha detto di non sentirsi più parte del Movimento 5 Stelle - con cui aveva vinto le elezioni nel giugno del 2018 al ballottaggio strappando il 55,4% dei voti - e che non c’erano più le condizioni politiche per andare avanti. Il successo diaveva segnato una sconfitta particolarmente simbolica per il ...

