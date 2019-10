Milan | così è un’agonia! Scarsa concentrazione e troppi errori | una Roma a mezzo servizio

Un pacchetto da 500 euro per andare in Germania : così i migranti sparivano da Milano : Con 500 euro gli stranieri si assicuravano una sorta di pacchetto che garantiva il volo e un appartamento in cui stare fino...

Milan - l’ex Nocerino durissimo : “dispiace vederlo così - i giocatori si facciano un esame di coscienza” : L’ex centrocampista rossonero ha parlato del momento in cui versa il Milan, esprimendo il proprio punto di vista Sette partite giocate e tredicesima posizione in classifica, non è certamente un periodo positivo per il Milan, che si aspettava un ben altro avvio di stagione. Spada/LaPresse L’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli dovrebbe determinare la svolta tanto attesa anche se, secondo l’ex ...

Milan - bilancio mai così in rosso : gli errori commessi : Non è certo un momento positivo per il Milan. Il bilancio del club di Elliot ha fatto registrare il dato più basso della storia rossonera. I costi del club ammontano a 373 milioni di euro (in aumento del 5.1%), mentre i ricavi sono 241,1 milioni (-6,1%). La perdita quindi si attesta a 146 milioni di euro. I DATI – Pesano sulle casse del club in particolare il calo dei ricavi dalla vendita dei calciatori (da 42 a 25.5), i proventi da ...

Il Milan mai così in rosso : Elliott chiude il bilancio a meno 146 milioni di euro : Il Milan di Elliott chiude il bilancio in rosso per 146 milioni di euro. È il peggiore della storia del Milan. Non male come primato dopo un anno di gestione, si fa per dire ovviamente. Il club ha cambiato proprietà nell’estate del 2018, è passato da Yonghong Li al fondo americano. Ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2019 con un rosso nel consolidato per 145,9 milioni. C’è stato un peggioramento di circa 20 milioni rispetto alla ...

Forestazione urbana - così Triumph Group International ringrazia Milano : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – Centinaia di alberi, tra cui farnie, cerri, roveri e aceri, nel Parco Nord di Milano. Un piccolo polmone urbano in dono alla città come ringraziamento per avere ospitato il 24° Congresso Mondiale di Dermatologia. Promotore di questa azione di Forestazione urbana è Triumph Group International, organizzatore del maxi congresso, che il prossimo 18 ottobre pianterà i nuovi alberi assieme a stakeholder, ...

Milan - Calabria fa mea culpa : “E’ stata una notte complicata - così non va bene. Devo ritrovare me stesso…” : La sua ingenua espulsione stava per compromettere il match. Dopo il rosso a Calabria, infatti, il Milan ha rischiato, salvata soltanto da Reina che ha parato il rigore a Schone nel finale. Il giorno dopo, il terzino rossonero fa mea culpa su Instagram. Questo il lungo messaggio scritto sul suo profilo ufficiale. È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto ...

Di Maio e il nuovo decreto sui migranti : «Così funzioneranno i rimpatri veloci» E Sala : mille clandestini via da Milano : Lo hanno firmato i ministri Di Maio (esteri) e Bonafede (giustizia). I tempi di allontanamento dall’Italia scendono da 2 anni a 4 mesi. Il meccanismo: in mancanza di prove specifiche di persecuzione, la domanda di asilo verrà respinta

“Giampaolo via dal Milan?” - il tecnico rossonero risponde così : “Dobbiamo trovare una soluzione a questa crisi. Andarsene? Mai. Chi va via, vuol dire che si arrende. Piatek? Chi fa gol non si dimentica come si fa: capita, sono cicli, periodi un po’ cosi’. Lavoriamo per fare bene e trovare una soluzione. Arrivare al panettone? Lavoriamo per mangiare anche quello. Gli obiettivi devono essere sempre massimi. Il Milan e’ al di sopra degli interessi individuali”. Sono le ...

Nuovo stadio Milan e Inter - Scaroni pensiona il Meazza : “così com’è non va più bene per due club ambiziosi” : Il presidente del Milan ha preso la parola all’inizio dell’evento per la presentazione dei progetti per il Nuovo stadio di San Siro, pensionando l’attuale Meazza Milan e Inter presentano questa mattina gli ultimi due progetti rimasti per la costruzione del Nuovo stadio in zona San Siro, una scelta dettata ormai dal fatto che il Meazza non sia più recuperabile per numerosi e atavici problemi. LaPresse/Roberto Monaldo Una ...

Milan provinciale - così vince sempre l’Inter. Ormai del derby di Milano è rimasto solo il tifo : La grande attesa in settimana, le conferenze stampa con le solite frasi fatte su una “partita che vale doppio” e fa storia a sé, le coreografie e il tifo sugli spalti. E poi… nulla: in campo il derby di Milano praticamente non esiste più. Divario abissale, risultato scontato, nessuna tensione: non è più la sfida tra due grandi squadre che per una sera si contendono anche il primato cittadino, ma una partita normale, che non mette in palio ...

Milan-Inter - Lukaku stregato da Conte : “volevo un allenatore così. Scudetto? Non ho intenzione di parlarne” : L’attaccante dell’Inter ha parlato a caldo dopo il derby con il Milan, esprimendo la propria soddisfazione per essere allenato da Conte E’ stato uno dei protagonisti del derby della Madonnina, Romelu Lukaku ha chiuso il match di San Siro bissando il gol di Brozovic e stendendo un Milan alquanto opaco. Massimo Paolone/LaPresse L’attaccante belga si è già preso l’Inter, merito anche di Antonio Conte, allenatore ...

Milan - caos Paquetà. Giampaolo : "Perché l'ho messo lì". Bruciato dopo un tempo - lui risponde così : Non si trova pace in casa Milan. dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona firmata dal rigore di Krzysztof Piatek, tiene banco il caso Paquetà. Il trequartista brasiliano, dopo un primo tempo opaco (come tutto il Milan, del resto), era stato sostituito nell'intervallo dal mister Marco Gi

Verona-Milan - Juric risponde così sugli episodi di Var : Ottima prestazione per l’Hellas Verona nella gara di campionato contro il Milan, sconfitta però per la squadra di Juric con il risultato di 0-1 grazie al rigore trasformato da Piatek. “Undici contro undici eravamo messi meglio in campo, dopo abbiamo difeso benissimo concedendo solo il tiro di Calabria e creando anche occasioni da gol. Dispiace perché se c’era una squadra che doveva far punti oggi eravamo noi secondo ...