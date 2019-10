Rugby | Mondiali 2019 | il calendario delle semifinali Come vedere in tv Inghilterra-Nuova

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Mancano poco più di ventiquattro ore e la Coppa del Mondo disarà giunta al penultimo atto: la rassegna iridata vedrà infatti la prima semifinale (della parte alta del tabellone) sabato 26 e la seconda (della parte bassa) domenica 27. Il terzo posto verrà messo in palio venerdì 1 novembre, mentre il titolo iridato verrà assegnato sabato 2. Le ultime quattro partite verranno tutte disputate alle ore 10.00 italiane. Worlde Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutti i match della seconda fase. Programmae finali Coppa del MondoSabato 26 ottobre ore 10.00 SF1: ...

