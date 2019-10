Brexit Si profila un paradiso fiscale Singapore on Thames

Fonte : laprimapagina

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Se da un lato l’Unione Europa vuole evitare a tutti i costi un no deal, dall’altro c’è molta preoccupazione sul

qui_finanza : Johnson mette in stand by Brexit. Parlamento Uk boccia iter sprint Si allungano i tempi della Brexit, mentre si pro… - goldbergvariaz : RT @goldbergvariaz: ?? Boris Johnson ancora sconfitto: non passa l'accordo. Si profila un nuovo rinvio. Tempi duri per gli uomini soli al co… - 57Davide : RT @goldbergvariaz: ?? Boris Johnson ancora sconfitto: non passa l'accordo. Si profila un nuovo rinvio. Tempi duri per gli uomini soli al co… -