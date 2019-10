MotoGP - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island circuito difficile per noi - voglio mantenere la seconda posizione in classifica” : Una vittoria in 125cc nel 2004 e due terzi posti in MotoGP nel 2011 e 2018, sono questi i migliori risultati ottenuti da Andrea Dovizioso in carriera nel Gran Premio d’Australia. Il forlivese della Ducati ha sempre fatto molta fatica ad esprimersi al meglio sul selettivo tracciato di Phillip Island, come dimostra il pessimo 13° posto raccolto due anni fa mentre si stava giocando il titolo iridato con Marc Marquez. Dovizioso, reduce da due ...

MotoGP - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non c’è ...

VIDEO GP Giappone MotoGP 2019 : Andrea Dovizioso raggiunge quota 100 podi in carriera : Andrea Dovizioso conquista un brillante terzo posto nel Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP e centra il 100esimo podio della sua carriera. Un traguardo notevole per il pilota romagnolo che va a sancire una costanza di rendimento notevole. Nella gara di Motegi di oggi il ducatista ha messo in mostra una ottima rimonta che ha riportato il sorriso dentro il box. Andiamo, quindi, a celebrare questo traguardo con “Desmo ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avevamo un bel passo - avessi avuto un giro in più sarei arrivato secondo…” : Andrea Dovizioso è terzo al termine del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Ducati è stato costretto a una corsa in rimonta, per l’esito delle qualifiche. La Rossa, da questo punto di vista, ha permesso al forlivese di risalire diverse posizioni, centrando un podio significativo dopo un sabato decisamente complicato. A premiare l’alfiere di Borgo Panigale è stata la ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Peccato per il settimo tempo - il feeling non è male ma…” : Andrea Dovizioso non può essere contento del settimo posto nelle qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il forlivese ha sofferto molto più del previsto le basse temperature, non trovando la quadra con il set-up, soprattutto nel time-attack. Tuttavia, il ducatista è abbastanza confidente di poter fare meglio in gara, anche se la partenza sarà decisiva per non perdere posizioni e ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Motegi potrebbe favorirci - l’obiettivo è il secondo posto in classifica” : Andrea Dovizioso sbarca a Motegi per una tappa importante del suo Mondiale MotoGP 2019. Il Gran Premio del Giappone, solitamente, ha sempre visto il pilota romagnolo combattere per le prime posizioni, e anche vincere come accaduto nel 2017. Un risultato che non sarà semplice da centrare domenica, dato che Marc Marquez appare ormai di un altro pianeta rispetto a tutti e, contemporaneamente, la Ducati sta facendo un po’ troppa fatica ad ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Andrea Iannone e l’Aprilia - una scommessa (fin qui) persa : La stagione 2019 del motomondiale si appresta a vivere il quartultimo appuntamento questo fine settimana, quando a Motegi andrà in scena il GP del Giappone. Se nelle zone alte della classifica l’unica preoccupazione sembra essere quella di capire chi possa, nel prossimo futuro, interrompere l’egemonia di Marc Marquez giunto settimana scorsa all’ottavo titolo iridato, c’è anche chi deve risolvere grattacapi ben più severi ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Il nostro obiettivo è mantenere la seconda posizione - dobbiamo continuare a lavorare sodo” : In Thailandia il sipario è calato sul Mondiale 2019 di MotoGP relativamente alla lotta per l’iride. Marc Marquez ha conquistato l’ottavo titolo in carriera, vincendo l’ultima tappa davanti a un coriaceo Fabio Quartararo. Una prestazione di classe e determinazione quella dell’iberico, che ha così fatto valere ancora una volta la sua superiorità. Andrea Dovizioso, giunto quarto nel round di Buriram, ha dovuto fare i conti ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Motegi. Ducati spesso molto competitiva nel recente passato : Continua la trasferta asiatica del Motomondiale, ormai entrato nella finestra conclusiva di quello che è stato un lungo e intenso campionato del mondo 2019; a dieci giorni dalla Thailandia infatti si vola verso Motegi, dove nel prossimo fine settimana è in programma il GP del Giappone. Marc Marquez ha chiuso matematicamente i conti lo scorso Gran Premio e si è laureato per l’ottava volta campione del mondo della MotoGP, ampliando un ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Valentino Rossi ha più talento di Marquez” : Si schiera con Valentino Rossi, secondo quanto scritto da “Marca“, Andrea Dovizioso, nel confronto con Marc Marquez, dicendo che l’italiano ha maggior talento dell’iberico. Oltre al pilota Ducati ha parlato anche il CEO della scuderia, che ha messo in risalto lo stile di guida dello spagnolo. Queste le dichiarazioni di Andrea Dovizioso, pilota Ducati: “Secondo me, Vale ha più talento. Analizza e lavora sodo, ma ...

Giulia De Lellis consola Andrea Iannone : disastro in MotoGP - baci e mani scatenate fuori pista : Dopo il successo riscosso con il suo libro, Giulia De Lellis ha deciso di staccare la spina per qualche giorno e concedersi un po' di relax. L'influencer è quindi volata in Thailandia con il suo Andrea Iannone, impegnato lì nelle gare di Moto Gp nel Chang International Circuit. Leggi anche:Giulia De

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso alza bandiera bianca. Ducati sempre più distante da Honda e Yamaha - lo sviluppo non ha funzionato : 11″218: è questo il responso del GP della Thailandia per Andrea Dovizioso (quarto) e la Ducati. Nel giorno dell’ottavo trionfo mondiale dello spagnolo Marc Marquez, il team italiano deve leccarsi le ferite e interrogarsi su quello che non ha funzionato. La Rossa è tornata a risentire tanto delle criticità in percorrenza di curva. Per dirla in altre parole, la GP19 fatica a curvare e non è un caso che nei tratti più guidati del layout ...