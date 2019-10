Manovra | è scontro Franceschini avverte | “Un ultimatum al giorno toglie il governo di

Manovra - Buffagni : “Scontro M5s-Conte su contante? Falso - ma no favori alle banche”. Poi attacca Renzi : “Manovra economica? Il Parlamento è pagato per fare delle modifiche, io ad esempio personalmente non condivido l’idea di cambiare ogni anno le regole per chi è in partita iva. Sanzioni per esercenti che non usano il pos? Bisogna abbassare i costi dei pos per incentivare la moneta elettronica, non si deve penalizzare. Auspico che non sia una gara al rialzo, non facciamo la gara a chi è il primo della classe. Del resto, non credo che ...

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla Manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Manovra - il retroscena : Pd e M5s - scontro totale nella notte. Salta il vertice : scontro durissimo nella notte tra Pd e Movimento 5 stelle sulla Manovra. Tanto duro che alla fine è Saltato e slittato di 24 ore il Consiglio dei ministri. Per la prima volta, rivela il Corriere della Sera in un retroscena, non c'è stato solo un attacco ma anche una reazione. Motivo del contendere a

Manovra in confusione - scontro Di Maio-Renzi : Conte irritato: «Tutti stanno pensando ai propri orticelli». E vuole un «superbonus» per chi paga con le carte

Manovra - tetto dei contanti a 1000 euro e detrazioni in base al reddito Le misure Quota 100 - scontro Pd-M5S : salta vertice : Inviato il testo della nuova legge di Bilancio a Bruxelles: gettito oltre le previsioni, mentre la rata Isa slitta al 2020 e così il Mef trova 3 miliardi di euro di coperture. Ecco tutte le misure

Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Pensioni e Manovra 2020 - è nuovamente scontro sulla Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 14 ottobre 2019 vedono riaccendersi i toni sulla flessibilità previdenziale ed in particolare sulle uscite anticipate tramite la Quota 100, oltre che sulla proroga dell'opzione donna. I riflettori restano ovviamente puntati sulle modifiche all'attuale impianto normativo da implementare all'interno della prossima legge di bilancio 2020 e sulle inevitabili ripercussioni dei provvedimenti che ...

Manovra - sale dote cuneo a 3 miliardi e spunta fondo famiglia. Scontro Quota 100 : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere la Manovra piu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3 miliardi, che si ...

Manovra - scontro su tasse e pensioni Dall’Iva agli assegni per i figli : tutti i nodi : Vertice nella notte, tre miliardi per il cuneo fiscale: Renzi vuole abolire la pensione anticipata. Catalfo: non si tocca