Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Io voglio studiare e mi dispiace se il mio voto non è adeguato per proseguire con la. Ma rifarei tutto da capo perché un punto non vale la salute di una persona”. Erika Borellini viene da vicino Carpi, nel Modenese, ha 25e da sei è la caregiver di sua, colpita da un aneurisma cerebrale il 20 maggio del 2013. Lo scorso febbraio si è laureata all’Università degli studi die Reggio Emilia nella triennale di Ingegneria elettronica, ma la sua votazione, secondo i regolamenti della facoltà, non è sufficiente per l’accesso. Un solo punto la separa dpossibilità di proseguire gli studi in quella che è la sua passione, con l’obiettivo un giorno di realizzare attrezzature biomediche. “Ho preso 84 su 110 – spiega a Ilfattoquotidiano.it – Ma per la specialistica servono almeno 85 punti. E non esiste nessun esame integrativo, se ci ...

Angelit92832011 : RT @fattoquotidiano: Modena, assiste da sei anni la madre invalida ma non può iscriversi alla Magistrale per voto di laurea: lanciata petiz… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Modena, assiste da sei anni la madre invalida ma non può iscriversi alla Magistrale per voto di laurea: lanciata petiz… - TutteLeNotizie : Modena, assiste da sei anni la madre invalida ma non può iscriversi alla Magistrale per… -