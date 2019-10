Ragazza ha un forte mal di denti e un piccolo taglio al dito | va al dentista e scopre la

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Unairlandese di 23 anni Lauren Neilly, da qualche anno impiegata in banca,aveva unmal die dopo qualche giorno ha deciso di andare dalsta. La, da qualche tempo si sentiva spesso stanca e aveva strani dolori. Inoltre aveva una ferita piccolissima alche però non si rimarginava mai. La giovane però non era preoccupata e pensava che una volta recata dalsta, tutto si sarebbe risolto. La, una volta andata dalsta, ha scoperto la terribile malattia che l’aveva colpita. Lauren aveva la leucemia e dopo qualche giorno si è dovuta sottoporre a un’operazione al midollo e poi a lunghe terapie per cercare di sopravvivere alla terribile malattia. Laha raccontato al Sun che: “Sono previsti quattro cicli di chemioterapia e soltanto alla fine potremmo capire se hanno funzionato o meno”. I suoi colleghi e la ...

chuueyes : questo per dire che è una ragazza dal cuore gentilissimo + è davvero forte, adoro tantissimo la sua determinazione… - FiammaFrancesca : Sei una ragazza forte e saggia. Le parole di questa mamma per sua figlia scomparsa sono bellissime. #chilhavisto - malatempora__ : “Sei una ragazza forte e saggia” : video di lei che si lecca le dita. #chilhavisto -