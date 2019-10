Frode fiscale | compravendita di auto di lusso senza pagare l’Iva | 23 arresti

Evasione fiscale - scoperta una Frode da 5 mln di euro : Operazione contro l'Evasione fiscale della Guardia di finanza di Napoli. Sette persone sono finite agli arresti domiciliari.

Evasione fiscale e Frode Inps - 6 arresti e sequestri per 14 milioni a Rimini - le intercettazioni : (Agenzia Vista) Rimini, 02 ottobre 2019Evasione fiscale e frode Inps, 6 arresti e sequestri per 14 milioni di euro a RiminiOperazione "Calypso" della Guardia di Finanza di Rimini a tutela del settore alberghiero, contro le frodi fiscali e previdenziali, il riciclaggio di proventi illeciti, reati di frode e distrazione fallimentari / Courtesy Guardia di finanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...

Evasione fiscale e Frode Inps - 6 arresti a Rimini : Evasione fiscale, frode all'Inps, bancarotta fraudolenta e riciclaggio: sono queste le accuse che hanno condotto la Guardia di finanza di Finanza

Germania - maxi-Frode fiscale “cum-ex” : perquisizione negli uffici della Commerzbank : Una nuova perquisizione a Francoforte, cuore pulsante dell’economia tedesca. Questa volta gli agenti hanno fatto irruzione negli uffici della Commerzbank, la seconda banca della Germania. La procura di Colonia è ancora a caccia di prove riguardanti il più grande scandalo fiscale del Paese, noto come “cum-ex“, dal nome delle operazione fiscali con cui una rete di banche e grandi azionisti ha ricevuto miliardi dalle tesorerie europee ...

Le notizie del giorno – Club indagato per Frode fiscale - N’Koulou allo scoperto - i retroscena di Wanda Nara : Club indagato PER frode fiscale – Sono ore calde per quanto riguarda il mondo del calcio, non solo le grandi piazze anche nelle categorie inferiori si verificano fatti che in poco tempo arrivano alla ribalta della cronaca. E’ quanto successo oggi, nel dettaglio la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per un importo complessivo di 225 mila euro nei confronti (DETTAGLI) N’KOULOU ...

Club italiano nei guai - indagati per Frode fiscale : eseguito decreto di sequestro patrimoniale [NOME e DETTAGLI] : Sono ore calde per quanto riguarda il mondo del calcio, non solo le grandi piazze anche nelle categorie inferiori si verificano fatti che in poco tempo arrivano alla ribalta della cronaca. E’ quanto successo oggi, nel dettaglio la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per un importo complessivo di 225 mila euro nei confronti dell’A.S. Torrese, si tratta di una squadra di calcio ...

Frode fiscale nel settore siderurgico - a Napoli sequestri per oltre 4 milioni di euro : Nella mattinata odierna, all?esito di una articolata indagine coordinata dal sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli Lucio Giugliano, sezione criminalità...