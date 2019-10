Corruzione | Cantone Anac | “Il tema è scomparso dai riflettori Sono preoccupato”

Corruzione - Raffaele Cantone (Anac) : “Il posto di lavoro nuova tangente” : Nell’ultimo triennio sono stati 117 gli arresti per Corruzione , un caso a settimana. E c’è una nuova frontiera raggiunta quella del posto di lavoro come nuova tangente. C’è anche questo aspetto nel dossier ‘La Corruzione in Italia nel triennio 2016-2019: numeri, luoghi e contropartite del malaffare, presentato a Roma dal presidente dell’Anac, Raffaele Cantone . “Assistiamo a una Corruzione pulviscolare, il ...

AntiCorruzione - un nome in pole per la successione di Raffaele Cantone : l’ex pm della Trattativa Roberto Tartaglia : Un altro magistrato di punta al vertice l vertice dell’autorità Anticorruzione. C’è un nome in pole position per prendere il posto di Raffaele Cantone. È quello di Roberto Tartaglia, giovane (è nato nel 1982) ma già esperto magistrato, attualmente in forza come consulente alla commissione Antimafia. Napoletano come Cantone, Tartaglia veste la toga da dieci anni, tutti trascorsi alla procura di Palermo. È suo il profilo sul quale il ...