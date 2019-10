Siria | Erdogan si muove per motivi ideologici Ma per me la colpa dell’invasione è di Usa

**Siria : Conte - ‘vorrei sentire Erdogan - vorrei chiamarlo’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “vorrei sentire anche io Erdogan, vorrei chiamarlo”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. L'articolo **Siria: Conte, ‘vorrei sentire Erdogan, vorrei chiamarlo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Siria - i calciatori turchi esultano ancora con il saluto militare pro-Erdogan. St. Pauli licenzia Sahin : “Incompatibile con i valori del club” : Fischi, tanto agonismo in campo, il gesto del saluto militare dei calciatori turchi al gol del pareggio, striscioni pro-curdi ma nessun incidente. La sfida tra Francia a turchia allo stadio Saint Denis valida per la qualificazione a Euro 2020 è finita 1-1 con reti di Giroud e Ayhan. Ma oltre al campo – le due squadre restano al comando del gruppo H a pari merito con 19 punti – la partita assume un significato nel contesto ...

Siria - al via l'assalto a Manbij. Erdogan : "Arriveremo in fondo" : È iniziato oggi da parte delle forze turche, supportate dalle milizie arabe vicine ad Ankara, l'assalto alla città di Manbij, una delle località strategiche sotto controllo dei curdi, stata ad ovest dell'Eufrate a circa 30 chilometri dal confine con la Turchia.In parallelo, intanto, le forze Siriane di Bashar al Assad che ieri hanno annunciato il loro supporto ai curdi, sono giunte a nord nella città strategica di Tal Tamer, a ...

Siria - Trump firma le sanzioni alla Turchia e invia Pence ad Ankara. Erdogan : “Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati” : Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia per il suo attacco ai curdi nel nord della Siria. sanzioni che puntano agli uomini del governo: “Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva e tornare al dialogo con gli ...

Siria - Massimiliano Romeo ad Agorà : " Ue troppo debole con Erdogan - il ruolo della Merkel" : La Siria al centro del dibattito anche ad Agorà, il talk-show del mattino su Rai 3. In studio, ecco Massimiliano Romeo, il quale ragiona: "Veniamo ricattati da Erdogan sugli immigrati perché l'Europa è totalmente debole e incapace, non sa difendere i propri confini. Non ha una politica estera. La Le

Siria - Erdogan : non avremo problemi ad Ayn Al-Arab : L'operazione turca non dovrebbe avere problemi ad Ayn Al-Arab. Lo ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Siria - ASSEDIO TURCHIA A MANBIJ/ Russia media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

CAOS Siria/ Così Putin può rovinare i piani di Erdogan : Il falso problema della vendita di armi alla Turchia, che non ne ha bisogno per sconfiggere i curdi, e il ruolo della Russia, alleata con curdi e SIRIAni

Siria - soldati Assad con i curdi contro Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane e Manbij”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan: “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, ha dichiarato il Sultano. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un ...

Siria - attacco turco e di milizie Els a Manbij. Erdogan - offensiva vitale come a Cipro 1974 : L'Esercito libero Siriano (Els) ha iniziato l'attacco alla citta' di Manbij, attualmente sotto il controllo dei curdi Ypg. Sulla citta' hanno iniziato a piovere colpi di artiglieria esplosi dall'esercito turco. In base a quanto reso noto dall'agenzia russa Sputnik, l'attacco di Els sarebbe stato sferrato anche da ovest, vale a dire dalle provincie adi Al Bab e Jarabulus sotto il controllo della Turchia. E' di questa mattina l'annuncio del ...

Siria - soldati di Assad con i curdi contro la Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un problema” per il nostro attacco a Kobane, ha detto, mentre i suoi carri armati, mezzi blindati e unità militari ...

Siria - Erdogan minaccia l'Occidente : "State con la Nato o coi terroristi?". Di Maio : "Stop armi alla Turchia" : Vuole attaccare Kobane. Il presidente turco Erdogan, a suo dire con il via libera della Russia, ha deciso di marciare su un'altra città chiave e ha minacciato i Paesi occidentali che si sono dichiarati fortemente contrari all'operazione nel Nord della Siria. Francia, Germania e Italia intendono infa

Turchia - esercito di Erdogan verso Kobane. Le truppe Siriane si muovono : sull'orlo della guerra internazionale : La Turchia si appresta ad attaccare Kobane. Le milizie arabe filo-turche e l'esercito di Ankara stanno per sferrare l'offensiva verso la città-simbolo della resistenza curda, dopo essere entrati nel Nord della Siria a Ovest del fiume Eufrate, una zona che era già controllata dalla Turchia. Nel fratt

Turchia - Erdogan : attacchiamo Kobane. Truppe Siriane a 50 km dal confine turco : Siria, la Turchia prepara l'attacco alla città di Kobane, con i carri armati e i soldati entrati nel Paese da ovest dell'Eufrate. Numerosi carri armati, mezzi blindati e...