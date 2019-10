Per un green new deal all' italiana si parta dalla manovra

Trenitalia : 17 treni straordinari Per raggiungere Maker Faire in modo green : Roma – Diciassette treni straordinari per raggiungere Maker Faire, la fiera dell’innovazione tecnologica, in modo semplice e green. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, trenitalia, in collaborazione con la Regione Lazio, incrementerà l’offerta ordinaria con oltre 14mila posti in più. Per i numerosi visitatori di uno degli appuntamenti dedicati all’innovazione tecnologica più importanti in Europa sarà quindi più comodo raggiungere la stazione ...

Coldiretti : italiani Per svolta green : 11.56 Il 90% degli italiani pensa che ogni singolo possa fare molto per proteggere l'ambiente. Lo sostiene l'indagine Coldiretti-Ixè su "La svolta green degli italiani" nel 2019, presentata al Forum dell'Agricoltura, a Cernobbio. Il 51% sostiene l'attivista Greta Thunberg e le sue battaglie per l'ambiente. Inoltre, il 44% degli italiani si impegna anche riducendo gli acquisti di prodotti con imballaggi eccessivi, il 72% sarebbe disposto a ...

Dalla sostenibilità alla qualità - passando Per il bio : i 10 record “green” del Made in Italy : Dalla sostenibilità alla qualità, Dalla sicurezza al boom del bio fino a quello del turismo sostenibile, il Made in Italy vanta 10 primati che ne alimentano il successo in tutto il mondo. E’ quanto emerge dall’esclusivo Rapporto Coldiretti/Symbola sul Made in Italy e la sostenibilità presentato a Cernobbio in occasione del Forum internazionale dell’agricoltura con riferimento al Green New Deal della manovra economica del Governo con gli ...

Ambiente - Coldiretti : svolta green Per il 90% degli italiani : Il 90% degli italiani è d’accordo sul fatto che ognuno di noi possa fare molto per proteggere l’Ambiente ma il Paese si divide a metà (51%) sul sostegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg e delle sue battaglie per l’Ambiente. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio dove è stato aperto il primo “Salone ...

Decreto Ambiente - Costa : “450 milioni Per il primo passo del Green new deal” : “E’ stato appena approvato il Decreto clima. E’ un risultato importante per il Paese. Uno dei primi decreti di questo governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha commentato l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incontrando i giornalisti fuori Palazzo Chigi. Il provvedimento, sottolinea il ministro, “inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un ...

Dl clima nel Consiglio dei Ministri : dai green corner agli ecobonus Per i motorini : Un contributo da 5000 euro per gli esercenti che attrezzeranno degli spazi (green corner) per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, nei propri negozi. Incentivo da 500 euro dovrà essere utilizzato per un abbonamento ai mezzi pubblici o per l’acquisto di una bicicletta. Arriva poi un buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e viene introdotto anche quello da 500 euro ...

Fire - Ready - Aim dei Green Day è ora un singolo Per Wednesday Night Hockey (video - testo e traduzione) : Dopo l'anticipazione dei primi giorni di ottobre Fire, Ready, Aim dei Green Day è finalmente un singolo. Canonicamente, il brano non sfora il minuto di durata per mettersi al servizio del format televisivo di Wednesday Night Hockey, di cui sarà la sigla. Lo show è un programma sportivo dedicato al campionato nordamericano di Hockey e la partecipazione della band californiana è dovuta a un accordo di due anni con la National Hockey League (NHL) ...

Imprese e sviluppo sostenibile - sei raccomandazioni Per il Green Reporting : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Da un maggiore spazio alle tematiche ambientali alla Climate Action fino alla Circular Economy: sono sei le ‘raccomandazioni per il Green Reporting’ presentate dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile nel corso dell’evento ‘La Green economy nel Reporting non finanziario’, organizzato con il supporto di Itelyum, player italiano nell’economia circolare, e in ...

I mille miliardi Ue di green bond e le scelte delle imprese Per la sostenibilità : “mille miliardi di green bond”, sostiene Paolo Gentiloni, da Commissario Ue per gli Affari economici, durante l’audizione al Parlamento europeo, venerdì 4 ottobre. E’ una conferma del progetto per un European green Deal lanciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per rimettere in moto una crescita, maggiore e migliore, d’una Europa che soffre nello scontro tra i giganti Usa e Cina ma ha ...

Cambiamenti climatici - al festival ‘Ecofuturo’ una sfida green Per rendere possibile l’impossibile : di Sergio Ferraris* Una passerella dell’impossibile che può e deve diventare possibile. Si potrebbe sintetizzare così l’appuntamento di “Ecofuturo in pillole” che si è svolto al ministero dell’Ambiente il 3 ottobre a Roma alla presenza del ministro Sergio Costa. Pillole perché Ecofuturo è un festival che ogni anno dura cinque giorni, con tre sessioni quotidiane, con una maratona ecologista in grado di sfiancare ...

Iren - Per il terzo Green Bond ordini Per 2 - 1 miliardi : Il gruppo Iren ha emesso, per il terzo anno consecutivo, un Green Bond, per un importo complessivo di 500 milioni di Euro a valere su programma Euro

Lettera Per una svolta green (ma l'Italia non firma) : Caro Frans Timmermans, l’Unione Europea può darsi un obiettivo climatico ancora migliore e passare dall’attuale 40 per cento di riduzione delle emissioni nocive entro il 2030 al 55 per cento. Firmato da Francia, Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Lussemburgo, Lettonia, Paesi Bassi. Ben otto Paesi europei. Manca l’Italia. E manca anche la Germania.La Lettera, che Huffpost Italia pubblica in esclusiva, viene recapitata ...

Per Italia punti di forza da green economy : Roma, 7 ott. (Adnkronos/LabItalia) – Come mostrano le analisi effettuate da Unioncamere e Symbola, il nostro Paese vanta una serie di primati e di punti di forza sul fronte della green economy. Sono una su 4, è stato ricordato oggi a Roma in occasione dell’Eurochambres economic forum (Eef), le imprese Italiane extra-agricole che negli ultimi 5 anni hanno scommesso sull’economia verde, investendo sulla sostenibilità e ...

Grande successo Per il manifesto “green” del mondo dell’architettura : Il mondo dell’architettura si impegna a contrastare i cambiamenti climatici e scende in campo per la salvaguardia del nostro pianeta: l’Italian Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency, il manifesto lanciato in Italia da Piuarch Studio, Schiattarella Associati, Archilinea, Park Associati, Michele De Lucchi Architects, Fuksas, Labics, ABDR, è stato firmato, in appena 20 giorni, da 232 studi a livello nazionale. Il nostro Paese si ...